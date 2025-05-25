«Зениту» — 100 лет! Клуб прошел через несколько эпох и пережил все

Затем появился свет в конце туннеля — в сезоне-1958 «Зенит» стал четвёртым, до финиша претендуя на медали. Ещё через год установил рекорд посещаемости для чемпионатов СССР: собирал по 110 000 зрителей на матчах со «Спартаком» и ЦСКА (тогда — ЦСК МО). В остальном же команда довольствовалась ролями второго плана. В 1963-м скромно живший клуб получил наконец в распоряжение свою базу — нынешнюю, в Удельном парке. 40-летний юбилей «Зенит» также встретил середняком чемпионата СССР, но сезон-1965 примечателен дебютом будущего легендарного тренера сине-бело-голубых — Павла Садырина. Тогда он приехал из Перми, будучи молодым 22-летним полузащитником.