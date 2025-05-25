«Краснодар» стал чемпионом без скамейки, с закрытым аэропортом. Браво! Орлов — о Галицком, Семаке и Соболеве

Кордоба, Сперцян, Кривцов
— Начну с того, что большой спорт и футбол в частности — это страсть, горящие глаза. Без запредельного настроя чемпионами не становятся. И вчера я специально остался дома, чтобы параллельно смотреть оба матча: «Зенит» — «Ахмат» и «Краснодар» — «Динамо».
И я считаю, что подопечные Мусаева вчера показали чемпионский футбол. Да, после первого тайма «Зенит» был на первом месте. Но как «быки» выгрызли эти золотые три очка после перерыва! Как они бились за каждый мяч. С какой страстью играли Кордоба, Сперцян и Кривцов! Вот их я бы выделил. Как они хотели победить! Страсть — синоним харизмы. Вот за счет нее, прежде всего, южане и превзошли остальных.
Мне кто-то, возможно, возразит: мол, «Зенит» же крупно победил «Краснодар» не так давно. Но о чем это говорит? О том, что питерцы способны взрываться, выкладываться на все 100. Но это все-таки редкие вспышки. А «Краснодар» показывал такой футбол и такой характер на длинной дистанции. Так что все закономерно. У «сине-бело-голубых» было слишком много осечек.
Галицкий и Мусаев
Конечно, нужно поздравить Сергея Николаевича Галицкого. Его и так-то в регионе все просто обожали! А теперь… Вспоминаю, когда только появился этот клуб, многие скептически говорили про его перспективы. Была же «Кубань», за которую болели в Краснодарском крае.
Но Галицкий все выстроил с нуля. Прекрасный стадион, великолепный парк, шикарная база, армия болельщиков! И где сейчас «Кубань», и где «Краснодар»? Вы же заметили, что Сергея Николаевича поздравляет вся футбольная общественность! Вся страна! Это говорит о многом.
А Мусаев? Не все же верили, что у него получится. Молодой специалист… Хватит ли ему авторитета, харизмы? Хватило. Я вам уже как-то говорил, что в нашем проекте «Футбольная столица» Валерий Газзаев, Юрий Семин и Валерий Непомнящий определяют лучшего тренера месяца. Так вот за тур до конца чемпионата стало понятно, что лучшим тренером сезона признают именно наставника «Краснодара».
И это при том, что у команды практически не было скамейки! Фактически один запасной, который выходил и мог усилить игру. Кривцов.
И еще один важный момент, о котором говорил Мусаев. В Краснодаре закрыт аэропорт. Вы представляете, как команда целый сезон перемещалась? Какая тяжелая логистика. Но «быки» с такой обоймой и трудностями все это превозмогли. Двойная победа! Это говорит о духе «Краснодара». Который, уверен, идет от владельца — Галицкого.
Глушенков
Проблемы «Зенита»? Видно, что внутри что-то происходит не то… Почему Глушенков попал в заявку, но не вышел на поле в последнем матче сезона? Что случилось? Надо разбираться! «Зенит» в этом смысле очень закрыт, не выносит сор из избы. И я опять же вернусь к такому понятию, как страсть и горящие глаза. Нечасто они горели у игроков команды Семака. Вспомните концовку первой части сезона. «Акрон», «Крылья»… Да и весной сине-бело-голубые буксовали. Здорово начали чемпионат, а потом? Куда все ушло? На одни травмы списывать все нельзя!
С одной стороны, если взглянуть на турнирную таблицу, «Зенит» отстал от «Краснодара» всего на один балл. Да и в прошлом сезоне питерцы, выиграв чемпионат, набрали меньше очков, чем сейчас. Но это всего лишь статистика… Надо зубами вырывать матчи, на жилах! «Краснодар» это продемонстрировал, «Зенит» — далеко не всегда.
У «быков» каждый четко знал свой маневр. А какой потрясающий вратарь появился в команде! Агкацев! Уехал Сафонов, но ему нашлась очень достойная замена. Да, какие-то помарки были, но на длинной дистанции Станислав смотрелся просто здорово!
Вызывает ли вопросы селекция «Зенита»? Про Глушенкова я уже сказал. Непонятная история. Может быть, надо было все лучше взвесить, прежде чем приглашать его в команду. Ясно же, что возникло внутреннее недоразумение между футболистом и Семаком. Думаю, тренер не выпустил вчера Глушенкова в воспитательных целях.
Соболев
Наверное, и в бразильцев — Вендела и Клаудиньо — «Зенит» верил слишком долго. Я не раз говорил о том, что клубу нужно обновление.
Но, мне кажется, гораздо проблемнее в «Зените» позиция центрального защитника. Помните, были Ловрен, Иванович? А сейчас? Есть Нино. А остальные? Грузные, неповоротливые, медленные. В первую очередь нужно купить сильного защитника!
Переубедил ли меня Соболев в конце сезона? Нет. Чемпионами-то зенитовцы не стали. Его брали для того, чтобы он помог завоевать титул. Но Соболев маловато дал «Зениту» в этом сезоне, если сравнивать с его контрактом. С другой стороны, а мог ли он дать больше? Вопрос… В технике в этом возрасте уже не прибавишь. Да и в понимании игры тоже. Ему, конечно, не откажешь в старательности. Но есть определенный потолок возможностей. Выше головы не прыгнуть.
Скептики припоминают ему фразу о том, что он уходил из «Спартака» за титулом? Ну… Чемпионом не стал. Но у «Спартака» и серебряных медалей нет. Так что по факту Соболев оказался в таблице выше своей бывшей команды.
Семак
Будущее Семака? У него действующий контракт. А дальше уже пусть решает руководство. Если бы ему все в «Зените» приелось, он бы об этом открыто сказал. Просто, считаю, команду надо серьезно обновлять. Если добавить одного-двух, этого будет недостаточно. Нет, нужно глобальнее все менять.
Семак шесть сезонов подряд становился чемпионом. Фантастический результат для сравнительно молодого тренера. Но что-то засбоило. И это проявилось еще в прошлом сезоне. Ну и этой весной команда выглядела не слишком убедительно. А это уже недоработка тренерского штаба. Однако здесь последнее слово за руководителями клуба.
Записал: Виталий Айрапетов
Мурад Мусаев
Ролан Гусев
Джон Кордоба
46′
Никита Кривцов
(Эдуард Сперцян)
82′
Эдуард Сперцян
90+10′
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
7
Виктор Са
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
53
Александр Черников
98
Сергей Петров
33′
20
Джованни Гонсалес
68′
11
Жоау Батчи
79′
90
Дэвид Мозес Кобнан
6
Кевин Ленини
58′
88
Никита Кривцов
83′
1
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
13
Николя Муми Нгамале
8
Хорхе Карраскаль
18
Николас Маричаль
6
Роберто Фернандес
74
Даниил Фомин
15
Данил Глебов
50
Александр Кутицкий
84′
88
Виктор Окишор
91
Ярослав Гладышев
77′
7
Дмитрий Скопинцев
14
Эль Мехди Маухуб
84′
69
Денис Боков
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
5
5
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
5
24
Фолы
17
2
Офсайды
1
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти