«Краснодар» стал чемпионом без скамейки, с закрытым аэропортом. Браво! Орлов — о Галицком, Семаке и Соболеве

Переубедил ли меня Соболев в конце сезона? Нет. Чемпионами-то зенитовцы не стали. Его брали для того, чтобы он помог завоевать титул. Но Соболев маловато дал «Зениту» в этом сезоне, если сравнивать с его контрактом. С другой стороны, а мог ли он дать больше? Вопрос… В технике в этом возрасте уже не прибавишь. Да и в понимании игры тоже. Ему, конечно, не откажешь в старательности. Но есть определенный потолок возможностей. Выше головы не прыгнуть.