Станкович обратился к болельщикам «Спартака» после продления контракта с клубом

«Когда я только приехал, я уже знал, что “Спартак” — это великий клуб. Находясь здесь год, я понял гораздо больше — насколько важен “Спартак” для каждого из вас. Сейчас могу с уверенностью сказать: “Для каждого из нас”. Защищать этот клуб, находясь внутри, — огромная честь. Быть утверждённым в качестве тренера на следующий год — это большая честь для меня, моего штаба, моей семьи.



В этом году я отдал все силы, но этого оказалось недостаточно. Мы недовольны тем, как всё прошло: всё могло быть лучше. Мы понимаем, что должны были дать больше. Почему? Чтобы соответствовать истории клуба — игрокам, тренерам, которые писали историю “Спартака”. Мы все должны отдавать больше.



Этот год во многом стал уроком, и я уверен, что мы не повторим ошибок, мы постараемся быть лучше — я сам, команда, все мы. Чтобы в конечном итоге подарить радость вам, всем, кто любит “Спартак”, всем, для кого “Спартак” — это жизнь. Я постараюсь сделать всё, что в моих силах.



Я благодарю вас за поддержку в этом сезоне, она была невероятной. И мне жаль, что я не принёс вам больше радости. Клуб проявил доверие ко мне, клуб показал силу и дал мне возможность быть здесь. Я обещаю бороться до конца. У нас нет времени на сожаления, мы должны биться. Вперёд, “Спартак”! Не отступать!» — сказал Станкович в видео в телеграм-канале «Спартака».