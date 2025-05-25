Станкович обратился к болельщикам «Спартака» после продления контракта с клубом

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Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Жирона
0
:
Атлетико
0
Все коэффициенты
П1
3.76
X
3.55
П2
2.05
Футбол. Зарубежный
17:15
Вильярреал
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.90
П2
5.70
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
:
Лестер
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П1
1.33
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6.35
П2
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Футбол. Зарубежный
18:00
Фулхэм
:
Манчестер Сити
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П1
5.50
X
4.47
П2
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Футбол. Зарубежный
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3.77
П2
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Футбол. Зарубежный
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Ливерпуль
:
Кристал Пэлас
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П1
1.44
X
5.62
П2
6.30
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
4.51
X
4.30
П2
1.74
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.45
П2
11.00
Футбол. Зарубежный
18:00
Ноттингем Форест
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.95
П2
2.05
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
12.50
X
7.26
П2
1.25
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18:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Брайтон
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П1
4.90
X
4.78
П2
1.62
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон
:
Брентфорд
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П1
3.23
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3.88
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П1
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X
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П2
4.61
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.14
П2
9.00
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.76
X
4.56
П2
1.57
Футбол. Зарубежный
21:45
Удинезе
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Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.61
П2
2.16
Футбол. Зарубежный
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Футбол. Зарубежный
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Атлетик
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.05
П2
2.39

Станкович обратился к болельщикам «Спартака» после продления контракта с клубом

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович обратился к болельщикам красно-белых после пролонгации трудового соглашения с московским клубом до 2027 года.

Источник: Чемпионат.com

«Когда я только приехал, я уже знал, что “Спартак” — это великий клуб. Находясь здесь год, я понял гораздо больше — насколько важен “Спартак” для каждого из вас. Сейчас могу с уверенностью сказать: “Для каждого из нас”. Защищать этот клуб, находясь внутри, — огромная честь. Быть утверждённым в качестве тренера на следующий год — это большая честь для меня, моего штаба, моей семьи.

В этом году я отдал все силы, но этого оказалось недостаточно. Мы недовольны тем, как всё прошло: всё могло быть лучше. Мы понимаем, что должны были дать больше. Почему? Чтобы соответствовать истории клуба — игрокам, тренерам, которые писали историю “Спартака”. Мы все должны отдавать больше.

Этот год во многом стал уроком, и я уверен, что мы не повторим ошибок, мы постараемся быть лучше — я сам, команда, все мы. Чтобы в конечном итоге подарить радость вам, всем, кто любит “Спартак”, всем, для кого “Спартак” — это жизнь. Я постараюсь сделать всё, что в моих силах.

Я благодарю вас за поддержку в этом сезоне, она была невероятной. И мне жаль, что я не принёс вам больше радости. Клуб проявил доверие ко мне, клуб показал силу и дал мне возможность быть здесь. Я обещаю бороться до конца. У нас нет времени на сожаления, мы должны биться. Вперёд, “Спартак”! Не отступать!» — сказал Станкович в видео в телеграм-канале «Спартака».

По итогам РПЛ сезона-2024/2025 красно-белые заняли четвёртое место. Команда Станковича дошла до финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Спартак
5:0
Первый тайм: 2:0
Химки
Футбол, Премьер-лига, Тур 30
24.05.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена, 16702 зрителя
Главные тренеры
Деян Станкович
Магомед Адиев
Голы
Спартак
Наиль Умяров
4′
Манфред Угальде
(Маркиньос)
36′
Ливай Гарсия
(Маркиньос)
82′
Рикарду Мангаш
(Даниил Хлусевич)
85′
Роман Зобнин
(Маркиньос)
89′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
82
Даниил Хлусевич
8
Маркиньос
4
Алексис Дуарте
71′
6
Срджан Бабич
11
Ливай Гарсия
2
Олег Рябчук
79′
23
Никита Чернов
7
Пабло Солари
79′
29
Рикарду Мангаш
18
Наиль Умяров
79′
25
Данил Пруцев
5
Эсекиэль Барко
60′
47
Роман Зобнин
9
Манфред Угальде
79′
56
Никита Массалыга
Химки
96
Игорь Обухов
25
Александр Филин
14
Георгий Джикия
32
Лукас Вера
77
Алекс Корредера
22
Роберт Мехия
40′
72
Дани Фернандес
65′
11
Резиуан Мирзов
2
Петар Голубович
76′
81′
7
Илья Садыгов
5
Данил Степанов
72′
99
Ориньо
91
Антон Заболотный
65′
9
Александр Руденко
17
Илья Берковский
46′
97
Бутта Магомедов
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
27
Удары (всего)
12
11
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
6
13
Фолы
13
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти