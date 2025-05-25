Станкович обратился к болельщикам «Спартака» после продления контракта с клубом

«Когда я только приехал, я уже знал, что “Спартак” — это великий клуб. Находясь здесь год, я понял гораздо больше — насколько важен “Спартак” для каждого из вас. Сейчас могу с уверенностью сказать: “Для каждого из нас”. Защищать этот клуб, находясь внутри, — огромная честь. Быть утверждённым в качестве тренера на следующий год — это большая честь для меня, моего штаба, моей семьи.
В этом году я отдал все силы, но этого оказалось недостаточно. Мы недовольны тем, как всё прошло: всё могло быть лучше. Мы понимаем, что должны были дать больше. Почему? Чтобы соответствовать истории клуба — игрокам, тренерам, которые писали историю “Спартака”. Мы все должны отдавать больше.
Этот год во многом стал уроком, и я уверен, что мы не повторим ошибок, мы постараемся быть лучше — я сам, команда, все мы. Чтобы в конечном итоге подарить радость вам, всем, кто любит “Спартак”, всем, для кого “Спартак” — это жизнь. Я постараюсь сделать всё, что в моих силах.
Я благодарю вас за поддержку в этом сезоне, она была невероятной. И мне жаль, что я не принёс вам больше радости. Клуб проявил доверие ко мне, клуб показал силу и дал мне возможность быть здесь. Я обещаю бороться до конца. У нас нет времени на сожаления, мы должны биться. Вперёд, “Спартак”! Не отступать!» — сказал Станкович в видео в телеграм-канале «Спартака».
По итогам РПЛ сезона-2024/2025 красно-белые заняли четвёртое место. Команда Станковича дошла до финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
Деян Станкович
Магомед Адиев
Наиль Умяров
4′
Манфред Угальде
(Маркиньос)
36′
Ливай Гарсия
(Маркиньос)
82′
Рикарду Мангаш
(Даниил Хлусевич)
85′
Роман Зобнин
(Маркиньос)
89′
98
Александр Максименко
82
Даниил Хлусевич
8
Маркиньос
4
Алексис Дуарте
71′
6
Срджан Бабич
11
Ливай Гарсия
2
Олег Рябчук
79′
23
Никита Чернов
7
Пабло Солари
79′
29
Рикарду Мангаш
18
Наиль Умяров
79′
25
Данил Пруцев
5
Эсекиэль Барко
60′
47
Роман Зобнин
9
Манфред Угальде
79′
56
Никита Массалыга
96
Игорь Обухов
25
Александр Филин
14
Георгий Джикия
32
Лукас Вера
77
Алекс Корредера
22
Роберт Мехия
40′
72
Дани Фернандес
65′
11
Резиуан Мирзов
2
Петар Голубович
76′
81′
7
Илья Садыгов
5
Данил Степанов
72′
99
Ориньо
91
Антон Заболотный
65′
9
Александр Руденко
17
Илья Берковский
46′
97
Бутта Магомедов
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
27
Удары (всего)
12
11
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
6
13
Фолы
13
1
Офсайды
1
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти