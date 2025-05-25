Владимир Путин поздравил ФК «Зенит» со 100‑летием

«Коллективу, ветеранам и болельщикам футбольного клуба “Зенит”. Дорогие друзья, поздравляю вас со знаменательным юбилеем, столетием футбольного клуба “Зенит”. За минувшие годы “Зенит” прошёл насыщенный яркими, незабываемыми событиями путь от физкультурного кружка Ленинградского металлического завода до одного из самых именитых спортивных клубов страны.



Вписал славные традиции в летопись отечественного футбола. Особо отмечу, что вы бережно храните зенитовские традиции, заложенные многими поколениями игроков, тренеров и наставников. И стремитесь приумножать их свершения. Равнение на легендарную историю клуба, сплочённость, вера в свои силы не раз помогали команде побеждать на разных отечественных чемпионатах, добиваться триумфа на европейских аренах.



Огромный вклад в эти достижения принадлежит болельщикам “Зенита”, которые в любых испытаниях вдохновенно поддерживают любимую команду. Желаю вам новых успехов и всего наилучшего!» — зачитал поздравление Путина председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер перед матчем легенд «Зенита» на «Газпром Арене».