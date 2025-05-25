Владимир Путин поздравил ФК «Зенит» со 100‑летием

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Жирона
0
:
Атлетико
0
Все коэффициенты
П1
3.76
X
3.37
П2
2.07
Футбол. Зарубежный
17:15
Вильярреал
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.90
П2
5.70
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
:
Лестер
Все коэффициенты
П1
1.33
X
6.35
П2
8.80
Футбол. Зарубежный
18:00
Фулхэм
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.50
X
4.47
П2
1.61
Футбол. Зарубежный
18:00
Ипсвич
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
3.26
X
3.77
П2
2.19
Футбол. Зарубежный
18:00
Ливерпуль
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.62
П2
6.30
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
4.51
X
4.30
П2
1.74
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.45
П2
11.00
Футбол. Зарубежный
18:00
Ноттингем Форест
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.95
П2
2.05
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
12.50
X
7.26
П2
1.25
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.78
П2
1.62
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
3.23
X
3.88
П2
2.16
Футбол. Зарубежный
21:45
Аталанта
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.16
П2
5.20
Футбол. Зарубежный
21:45
Эмполи
:
Верона
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.02
П2
4.61
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.14
П2
9.00
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.76
X
4.56
П2
1.57
Футбол. Зарубежный
21:45
Удинезе
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.61
П2
2.16
Футбол. Зарубежный
21:45
Венеция
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
5.50
X
4.59
П2
1.59
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.05
П2
2.39

Владимир Путин поздравил ФК «Зенит» со 100‑летием

Президент России Владимир Путин поздравил санкт-петербургский «Зенит» со 100‑летием.

Источник: Чемпионат.com

Сегодня, 25 мая, сине‑бело‑голубые отмечают 100 лет со дня основания команды.

«Коллективу, ветеранам и болельщикам футбольного клуба “Зенит”. Дорогие друзья, поздравляю вас со знаменательным юбилеем, столетием футбольного клуба “Зенит”. За минувшие годы “Зенит” прошёл насыщенный яркими, незабываемыми событиями путь от физкультурного кружка Ленинградского металлического завода до одного из самых именитых спортивных клубов страны.

Вписал славные традиции в летопись отечественного футбола. Особо отмечу, что вы бережно храните зенитовские традиции, заложенные многими поколениями игроков, тренеров и наставников. И стремитесь приумножать их свершения. Равнение на легендарную историю клуба, сплочённость, вера в свои силы не раз помогали команде побеждать на разных отечественных чемпионатах, добиваться триумфа на европейских аренах.

Огромный вклад в эти достижения принадлежит болельщикам “Зенита”, которые в любых испытаниях вдохновенно поддерживают любимую команду. Желаю вам новых успехов и всего наилучшего!» — зачитал поздравление Путина председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер перед матчем легенд «Зенита» на «Газпром Арене».