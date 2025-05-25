В России высказались об Алипе после потери чемпионства с «Зенитом»

«Нуралы Алипа лишили чемпионства. Только серебро. Ничего не поделаешь. Сам Нурик во второй половине сезона играл очень мало, так как неплохую форму набрал Эракович. Ротация. Зато в Кубке Алип провел почти все матчи. Но и здесь без трофея. 1+1 в 29 матчах во всех турнирах», — написал Троицкий в Telegram-канале.