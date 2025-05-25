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В России высказались об Алипе после потери чемпионства с «Зенитом»

Российский спортивный аналитик и эксперт Александр Троицкий прокомментировал выступление защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа в составе «Зенита» в завершившемся сезоне РПЛ, передают Vesti.kz.

Источник: КФФ

По его словам, казахстанец не смог помочь санкт-петербургской команде в борьбе за чемпионство, которое в итоге досталось «Краснодару».

«Нуралы Алипа лишили чемпионства. Только серебро. Ничего не поделаешь. Сам Нурик во второй половине сезона играл очень мало, так как неплохую форму набрал Эракович. Ротация. Зато в Кубке Алип провел почти все матчи. Но и здесь без трофея. 1+1 в 29 матчах во всех турнирах», — написал Троицкий в Telegram-канале.

В нынешнем сезоне РПЛ Алип провел 29 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей. В чемпионате он чаще оставался в запасе во второй части сезона, уступив место в основе сербскому защитнику Страхинье Эраковичу.

Напомним, «Зенит» до последнего тура претендовал на чемпионский титул, но уступил первое место «Краснодару», завоевав серебряные медали. «Это беспредел». Эпизод с Нуралы Алипом разгневал легенду российского футбола.