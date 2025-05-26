Александр Черников: Сделаем всё, чтобы снова испытать эти минуты радости

— Мы об этом не думали. Тренировались и работали в тех условиях, что есть. Благо, условия для тренировок у нас потрясающие — спасибо за это Сергею Галицкому. Поэтому делали всё для успеха, чтобы порадовать его, наших болельщиков. Это всё наша общая победа — Галицкого, болельщиков, руководителей, игроков, тренерского штаба, всех административных работников. Каждый внес вклад, частицу себя в этот успех. Хочется со всеми разделить радость от этой победы.