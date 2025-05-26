Александр Черников: Сделаем всё, чтобы снова испытать эти минуты радости

Футболисты «Краснодара» впервые в истории выиграли чемпионат России. В субботу, 24 мая, они выиграли дома в последнем, 30-м туре у московского «Динамо» (3:0) и обеспечили себе золотые медали, прервав шестилетнюю гегемонию петербургского «Зенита» в РПЛ. После финального свистка команда крайне эмоционально праздновала триумф на поле, потом в раздевалке, на выходе со стадиона и в городе. Наиболее ярко это делал полузащитник Александр Черников, один из ключевых футболистов «Краснодара» последних лет. В интервью «Известиям» игрок рассказал о своих чувствах от этого успеха и секретах победы команды.
— Из всех игроков «Краснодара» вы наиболее эмоционально праздновали на поле чемпионство.
— Да, хотел максимально насладиться этим моментом, разделить его с болельщиками «Краснодара», с партнерами по команде, тренерами, руководителями, сотрудниками клуба. Мы сделали невероятное, добились небывалого в истории «Краснодара» успеха. Конечно, эмоции непередаваемые.
— С какими чувствами выходили на поле на последний матч сезона против «Динамо»?
— С чувствами, что надо победить. Что надо максимально отдать все силы игре, показать свой лучший футбол, сделать последний решающий шаг. Рад, что нам это удалось. Не всё получалось в этой игре, не смогли забить в первом тайме, но после перерыва сделали то, что должны были сделать, и заслуженно победили.
— Многие не верили, что гегемония «Зенита» в РПЛ скоро закончится. Особенно были сомнения касательно этого года, когда у Питера 100-летие со дня основания клуба. Подобные разговоры давили на вас?
— Честно говоря, не хочется сейчас говорить о «Зените» и любой другой команде. Мы всех соперников уважаем, ко всем относимся серьезно. С каждым из них непросто играть — этот сезон не исключение. Но сейчас хочется говорить о «Краснодаре», хочется насладиться триумфом.
— Как будете его праздновать?
— Чуть-чуть попраздную с командой, а дальше к семье поеду. Семья — это очень важно. Хочется с ней разделить это счастье от победы.
— Каково выигрывать чемпионат, когда вы после 2022 года в заведомо более сложных условиях, чем большинство других клубов РПЛ? Я про длинные поездки на гостевые матчи и обратно из-за отсутствия авиасообщения в Краснодаре.
— Мы об этом не думали. Тренировались и работали в тех условиях, что есть. Благо, условия для тренировок у нас потрясающие — спасибо за это Сергею Галицкому. Поэтому делали всё для успеха, чтобы порадовать его, наших болельщиков. Это всё наша общая победа — Галицкого, болельщиков, руководителей, игроков, тренерского штаба, всех административных работников. Каждый внес вклад, частицу себя в этот успех. Хочется со всеми разделить радость от этой победы.
— Как думаете, «Краснодар» в ближайшие годы повторит этот успех? Удержаться на вершине будет сложнее?
— Пока хочется не об этом думать, а просто подольше сохранять положительные эмоции от чемпионства. Хочется подольше испытывать эти минуты счастья. А так, да, «Краснодар» — это большой клуб. И он должен бороться за медали, за титулы, за самые высокие места. На это будем настраиваться дальше и сделаем всё, чтобы снова все испытали эти минуты радости.
Алексей Фомин