Белорусские футболисты забили 500 голов в чемпионатах России

Белорусский нападающий вышел на замену на 82-й минуте и отличился на 90-й.
Как сообщает проект «100 бомбардиров», этот гол стал 500-м для белорусских футболистов в чемпионатах России.
Белоруссия стала лишь третьей страной, которая разменяла пять сотен голов в чемпионатах России. Ранее этого добивались лишь Украина (533) и Бразилия (1122).
При этом белорусы (70 голеадоров) уступают Сербии (75) по количеству игроков, которые забили в чемпионатах России хотя бы один гол. Но суммарно сербские бомбардиры забили 351 гол и занимают 5-е место, уступая Грузии (381).