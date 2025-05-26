Руководители и футболисты поверили в Станковича. Почему «Спартак» досрочно продлил контракт с сербом

«Спартак» продлил контракт с главным тренером Деяном Станковичем на следующий день после окончания сезона-2024/25, в котором красно-белые стали только четвертыми.
Первая реакция сразу связывает неудовлетворительный результат в чемпионате с решением клуба о продолжении работы с сербом. Поэтому многим сложно разобраться, зачем руководство красно-белых продлило договор, который заканчивается только через год, а не подождало, скажем, до зимы. Но давайте по порядку.
Зачем вообще давать новый контракт, когда старый еще не закончился? Станкович — эмоциональный. А это означает, что для него важна не только формальная связь, но и ментальная. И здесь становится очевидным, что, если «Спартак» хочет добиться результата со Станковичем у руля, его надо поддерживать.
Новый контракт ведь не говорит, что Деяна нельзя убрать в любую секунду, если его работа перестанет устраивать работодателя. Скорее, это некая поддержка и дополнительная инвестиция в перспективу. Станкович понимает, что его оставляют, к примеру, не потому, что не нашли никого лучше, а потому, что видят проект с ним во главе. Так что с точки зрения логики продление — акт подтверждения веры в Станковича.
Теперь важно понять, почему вообще «Спартак» сделал ставку на Деяна после сезона ниже ожиданий. На мой взгляд (хотя это сложно проверить), игроки по-прежнему Станковичу доверяют. Даже близко нет ощущения, что кто-то чем-то недоволен. Публично ни один футболист клуба — даже если не играл, как тот же Рикарду Мангаш, — не высказал никаких претензий к тренерскому штабу. Хотя мотивации для этого — как у того же Мангаша — было достаточно.
Это говорит о том, что коллективно футболисты Деяна уважают. И, видимо, готовы отрабатывать ошибки, которые допустили на финише сезона. Для «Спартака» ситуация по последним сезонам не сказать что тривиальная. Например, у Гильермо Абаскаля на излете карьеры в клубе с этим точно случались проблемы.
В одном из прошедших текстов я вспоминал, что «Спартак» — лучшая команда чемпионата по ожидаемым очкам. Это означает, что у красно-белых — лучшая разница допущенных и созданных моментов в целом по сезону. Понятно, что статистика — вещь очень примерная и не учитывает детали. На весеннем отрезке «Спартак» серьезно недобрал из-за индивидуальных ошибок (как потеря Зобнина перед голом ЦСКА) и преимущества соперника на стандартах (как в матче с «Динамо»).
Думаю, в «Спартаке» считают, что тренер готов с этим работать и улучшать. И если наслоить игровую стабильность на работу с деталями, то команда сможет выступить лучше.
В конце концов, если вспомнить начало уже прошедшего сезона, можно обнаружить, что стартовый состав на игру первого тура против «Оренбурга» (там, например, еще был Соболев, но отсутствовал Барко) сильно отличается от оптимального той весной. Поэтому можно сказать, что команда при Станковиче все равно строилась в течение сезона. И уже по ходу превратилась в претендента на чемпионство. Вряд ли кто-то перед началом сезона РПЛ-24/25 вообще рассчитывал, что «Спартак» будет бороться за золото.
«Спартаку», конечно же, не хватило твердого фундамента. Плюс зимние новички начали проявлять себя только к концовке весенней части и по большому счету никак в чемпионской гонке не помогли. Но и их внедрение — дело времени, которое у Станковича теперь точно будет.
Руководство красно-белых поверило главному тренеру, который, кстати, набрал ровно столько же очков (57), сколько в прошлом сезоне собрал чемпионский «Зенит». И теперь Станкович может спокойно работать, докручивать нюансы и осознавать, что здесь ему доверяют.
Не знаю, получится у него или нет, но «Спартак» создает для Деяна все условия. А ведь еще летом случится трансферная кампания, в которой красно-белые должны получить усиление для серьезной борьбы за трофеи.