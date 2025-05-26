Руководители и футболисты поверили в Станковича. Почему «Спартак» досрочно продлил контракт с сербом

Теперь важно понять, почему вообще «Спартак» сделал ставку на Деяна после сезона ниже ожиданий. На мой взгляд (хотя это сложно проверить), игроки по-прежнему Станковичу доверяют. Даже близко нет ощущения, что кто-то чем-то недоволен. Публично ни один футболист клуба — даже если не играл, как тот же Рикарду Мангаш, — не высказал никаких претензий к тренерскому штабу. Хотя мотивации для этого — как у того же Мангаша — было достаточно.