Главный тренер «Крыльев» Осинькин высказался о своём будущем в клубе

«Не знаю, как отдыхать. До 31-го мая у меня контракт. Пока у меня нет никаких новостей и предложений. Через несколько дней планирую приехать в Самару. Забрать свой контракт, условно говоря. Наверное, нужно сказать по-другому: к 31 мая будет ясность», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.