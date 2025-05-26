Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Аталанта
2
:
Парма
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Эмполи
1
:
Верона
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Лацио
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Торино
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Удинезе
2
:
Фиорентина
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Венеция
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2

Главный тренер «Крыльев» Осинькин высказался о своём будущем в клубе

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о своём будущем в самарском клубе.

Источник: Чемпионат.com

Ранее в СМИ ходили слухи о возможной отставке специалиста по окончании сезона-2024/2025.

«Не знаю, как отдыхать. До 31-го мая у меня контракт. Пока у меня нет никаких новостей и предложений. Через несколько дней планирую приехать в Самару. Забрать свой контракт, условно говоря. Наверное, нужно сказать по-другому: к 31 мая будет ясность», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, самарские «Крылья Советов» набрали 31 очко за 30 матчей РПЛ сезона-2024/2025 и заняли 10-е место в итоговой турнирной таблице чемпионата.