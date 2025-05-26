Семин поддержал решение «Спартака» по Станковичу: «Ни к чему хорошему до сегодняшнего момента это не привело»

«Это решение руководства “Спартака”, и, наверное, оно правильное. Потому что “Спартаку” уже не надо делать чересчур большие изменения каждый год. Это ни к чему хорошему до сегодняшнего момента не привело. Видимо, руководство оценило ситуацию так, что клубу сейчас нужна стабильность. Станкович — толковый тренер, и на каком-то этапе чемпионата страны он зажег “Спартак” (перед зимним перерывом красно-белые выиграли шесть матчей подряд. — Sport24). Сейчас он внесет необходимые поправки, и “Спартак” будет двигаться дальше. У команды ведь собран хороший состав», — приводит слова Семина РИА Новости.