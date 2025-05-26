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Семин поддержал решение «Спартака» по Станковичу: «Ни к чему хорошему до сегодняшнего момента это не привело»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин поддержал решение руководства «Спартака» продлить контракт с главным тренером Деяном Станковичем.

Источник: Sport24

В субботу красно-белые разгромили «Химки» (5:0) в матче последнего тура РПЛ, заняв итоговое четвертое место. На следующий день московский клуб объявил о подписании нового соглашения с сербским специалистом до лета 2027 года. Прежний договор истекал в июне 2026-го.

«Это решение руководства “Спартака”, и, наверное, оно правильное. Потому что “Спартаку” уже не надо делать чересчур большие изменения каждый год. Это ни к чему хорошему до сегодняшнего момента не привело. Видимо, руководство оценило ситуацию так, что клубу сейчас нужна стабильность. Станкович — толковый тренер, и на каком-то этапе чемпионата страны он зажег “Спартак” (перед зимним перерывом красно-белые выиграли шесть матчей подряд. — Sport24). Сейчас он внесет необходимые поправки, и “Спартак” будет двигаться дальше. У команды ведь собран хороший состав», — приводит слова Семина РИА Новости.