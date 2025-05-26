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Главный тренер «Крыльев» Осинькин подвёл итоги сезона для клуба

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвёл итоги сезона-2024/2025 для своей команды.

Источник: Чемпионат.com

Самарцы набрали 31 очко за 30 матчей РПЛ сезона-2024/2025 и заняли 10-е место в итоговой турнирной таблице чемпионата.

«Сезон сложный. Мы заняли 10-е место. В такой сложной ситуации — это максимально, на что мы были готовы. Надеяться на что-то лучшее и большее было трудно. Сезон такой, где было много психологии, сложных моментов, турбулентных по ходу сезона, где надо было восстанавливать ребят. Было много внутренних разговоров и бесед. Совершенно другой сезон, чем все мои профессиональные 19 лет. Близко с ним ничего нельзя сравнить», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.