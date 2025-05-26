Аббосбек Файзуллаев заявил, что ЦСКА заслужил медали РПЛ

«Я считаю, что мы хорошо играли во второй части сезона. Мы прошли её без поражений, так что мы заслужили медали. Для меня очень важна эта медаль, тем более что прошлый сезон завершился для нас неудачно. Впереди у нас ещё один матч (Суперфинал Фонбет Кубка России. — Прим. “Чемпионата”), все мысли только о нём», — приводит слова Файзуллаева ТАСС.