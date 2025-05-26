Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
завершен
Венеция
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Удинезе
2
:
Фиорентина
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Торино
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Лацио
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Эмполи
1
:
Верона
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
3
П1
X
П2

Аббосбек Файзуллаев заявил, что ЦСКА заслужил медали РПЛ

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался по итогам завершившегося сезона Российской Премьер-Лиги.

Источник: Чемпионат.com

По мнению хавбека, армейцы заслужили занять третью строчку в турнирной таблице.

«Я считаю, что мы хорошо играли во второй части сезона. Мы прошли её без поражений, так что мы заслужили медали. Для меня очень важна эта медаль, тем более что прошлый сезон завершился для нас неудачно. Впереди у нас ещё один матч (Суперфинал Фонбет Кубка России. — Прим. “Чемпионата”), все мысли только о нём», — приводит слова Файзуллаева ТАСС.

Чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Второе место занял «Зенит». Напрямую из РПЛ в Мелбет Первую лигу вылетели «Факел» и «Оренбург», в зоне стыковых матчей оказались «Ахмат» и «Пари НН».