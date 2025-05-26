Сергей Юран: Галицкий вложил здоровье и финансы в «Краснодар» — он фанат своего дела

«“Краснодар” заслуженно стал чемпионом. Нужно поздравить команду и Галицкого. Всё-таки они долго шли к этому трофею. Я хотел, чтобы они выиграли трофей. Нужно отдать должное Галицкому — человек действительно много сделал для этого за свои деньги. Фанат своего дела! Если подводить итог, “Краснодар” выглядел стабильнее в нынешнем сезоне. Закономерный исход.



“Зенит” проиграл чемпионат, уступив перед паузой “Крыльям” и “Акрону”. Даже с великими клубами такое случается. Не может же “Зенит” всегда побеждать. Тот же “Манчестер Сити” побеждал уверенно несколько лет, но кризисы случаются. Хорошо, что у нас появился новый чемпион. Следующий сезон будет ещё интереснее, потому что “Зенит” захочет вернуть титул, а “Краснодару” нужно отстоять.



Прекрасно наблюдать, когда весь Краснодарский край радуется. Ещё раз отдельно поздравляю Сергея Николаевича — человек вложил здоровье и финансы, и в итоге выиграл. Здорово наблюдать за напряжением до последних туров. Это всегда красит чемпионат. Болельщики напряжены, специалисты, да и я сам следил с настроем», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.