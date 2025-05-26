«Краснодар» продлил контракт с рекордсменом команды по числу матчей

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Чемпион России сезона-2024/25 футбольный клуб «Краснодар» в своем Telegram-канале объявил о продлении контракта с рекордсменом команды по числу матчей Сергеем Петровым.
Новое соглашение 34-летнего футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.
Петров выступает в составе «Краснодара» с января 2013 года. Всего он сыграл за «быков» 322 матча, что является рекордным показателем клуба.
«Краснодар» в субботу впервые в истории стал чемпионом России. Петербургский «Зенит», выигрывавший до этого Российскую премьер-лигу (РПЛ) шесть раз подряд, завершил сезон вторым, отстав на одно очко.