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«Краснодар» продлил контракт с рекордсменом команды по числу матчей

«Краснодар» объявил о продлении контракта с Сергеем Петровым.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Чемпион России сезона-2024/25 футбольный клуб «Краснодар» в своем Telegram-канале объявил о продлении контракта с рекордсменом команды по числу матчей Сергеем Петровым.

Новое соглашение 34-летнего футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

Петров выступает в составе «Краснодара» с января 2013 года. Всего он сыграл за «быков» 322 матча, что является рекордным показателем клуба.

«Краснодар» в субботу впервые в истории стал чемпионом России. Петербургский «Зенит», выигрывавший до этого Российскую премьер-лигу (РПЛ) шесть раз подряд, завершил сезон вторым, отстав на одно очко.