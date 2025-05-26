«Вырисовывается очень хорошая карьера». Юран назвал главное открытие сезона РПЛ

«Сложно говорить о главном открытии сезона. Но я бы хотел отметить Батракова. Молодой парень, а уже капитанит в “Локомотиве”. Вырисовывается очень хорошая карьера у парня. Главное, чтобы голова была на месте и оставался настрой, что ещё мало и хочется большего. Если это будет присутствовать, вырастет в топ-футболиста. Он будет востребован в европейских чемпионатах. Самое главное на данном этапе убирать постоянную похвалу и разговоры вокруг. Это здорово, но нужно забывать и быть голодным до конца карьеры. Такое только идёт на пользу», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.