Мостовой: Аршавин и сейчас мог бы играть в РПЛ, если бы скинул лишний вес

«Моими любимыми игроками в составе “Зенита” были Андрей Аршавин и Юрий Жирков, хоть я был воспитанником московских команд. Сегодня смотрел с фанатской трибуны матч легенд “Зенита”. Жирков даже сейчас мог бы спокойно играть в Премьер-Лиге. Аршавин тоже мог бы, если бы чуть-чуть скинул лишний вес, мастерство у него имеется», — приводит слова Мостового Legalbet.