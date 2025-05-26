«Зенит» стал лучшей командой 30-го тура РПЛ по пяти важным статистическим показателям

Согласно статистике телеграм-канала РУСТАТ, у сине-бело-голубых в заключительном туре больше всех удачных обводок (29) и удачных единоборств (118). Также у «Зенита» самый большой xG (3,86) и наибольшее количество успешных действий в штрафной площади соперника (41). В обороне петербургская команда также отличилась, совершив 22 отбора — лучший показатель в 30-м туре РПЛ.