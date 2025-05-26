Игроки «Краснодара» вошли в топ-100 кандидатов на приз лучшему в РПЛ

Во второй раунд пройдут 30 футболистов, выбранных по итогам голосования журналистов и блогеров. С 2 по 15 июня болельщики определят финалистов, а лучший игрок сезона будет определен экспертной комиссией с 18 по 24 июня. Имя победителя будет озвучено 27 июня.