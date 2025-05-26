Игроки «Краснодара» вошли в топ-100 кандидатов на приз лучшему в РПЛ

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала список из ста игроков, номинированных на награду лучшему футболисту по итогам сезона-2024/25, в него вошли 12 представителей «Краснодара».
Во второй раунд пройдут 30 футболистов, выбранных по итогам голосования журналистов и блогеров. С 2 по 15 июня болельщики определят финалистов, а лучший игрок сезона будет определен экспертной комиссией с 18 по 24 июня. Имя победителя будет озвучено 27 июня.
Среди игроков ставшего чемпионом «Краснодара» номинантами стали вратарь Станислав Агкацев, защитники Витор Тормена, Диего Коста, Лукас Оласа, Сергей Петров, полузащитники Александр Черников, Кевин Ленини, Эдуард Сперцян. Никита Кривцов, а также нападающие Виктор Са, Джон Кордоба и Батчи.
У «Зенита», серебряного призера, в список номинантов вошли голкипер Евгений Латышонок, защитники Дуглас Сантос, Страхиня Эракович, Густаво Мантуан, Нино, полузащитники Вильмар Барриос, Максим Глушенков, Вендел, а также нападающие Матео Кассьерра, Андрей Мостовой и Лусиано Гонду.
Список остальных номинантов выглядит следующим образом:
вратари — Александр Максименко («Спартак»), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Андрей Лунев («Динамо»), Евгений Ставер («Рубин»), Никита Кокарев («Химки»), Никита Медведев («Нижний Новгород»), Гиорги Шелия ("Ахмат);
защитники — Виллиан Роша, Игорь Дивеев, Даниил Круговой, Мойзес (все — ЦСКА), Дмитрий Кабутов, Илья Рожков, Егор Тесленко, Игорь Вуячич (все — «Рубин»), Александр Сильянов, Жерзино Ньямси, Сесар Монтес (все — «Локомотив»), Срджан Бабич, Даниил Денисов, Олег Рябчук (все — «Спартак»), Надер Гандри, Арсен Адамов (оба — «Ахмат»), Максим Осипенко, Илья Вахания (оба — «Ростов), Идар Шумахов, Валентин Пальцев (оба — “Динамо”, Махачкала), Константин Савичев (“Акрон”), Фабиан Бальбуэна (“Динамо”, Москва);
полузащитники — Луис Чавес. Хорхе Карраскаль, Данил Глебов, Даниил Фомин, Бителло (все — «Динамо», Москва), Сергей Бабкин, Иван Олейников, Фернандо Костанца (все — «Крылья Советов»), Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Артем Карпукас (все — «Локомотив»), Наиль Умяров, Эсекьель Барко, Кристофер Мартинс (все — «Спартак»), Стефан Лончар, Алекса Джурасович (оба — «Акрон»), Иван Обляков, Матвей Кисляк (оба — ЦСКА), Никита Глушков («Динамо», Махачкала), Иван Башич («Оренбург»), Иван Комаров («Ростов»), Угочукву Иву («Рубин»), Лукас Вера («Химки»);
нападающие — Муми Нгамалё, Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин (все — «Динамо», Москва), Дмитрий Воробьев, Сергей Пиняев, Илья Самошников (все — «Локомотив»), Манфред Угальде, Маркиньос, Тео Бонгонда (все — «Спартак»), Максим Самородов, Лечи Садулаев (оба — «Ахмат»), Эгаш Касинтура, Гамид Агаларов (оба — «Динамо», Махачкала), Брайан Мансилья, Саид Сахархизан (оба — «Оренбург»), Николай Комличенко, Роналдо (оба — «Ростов»), Тамерлан Мусаев, Аббосбек Файзуллаев (оба — ЦСКА), Иван Сергеев («Крылья Советов), Хуан Боселли (“Нижний Новгород), Мирлинд Даку (“Рубин”), Антон Заболотный (“Химки”) и Артем Дзюба (“Акрон”).
«Краснодар» в субботу выиграл дома в заключительном туре чемпионата страны у московского «Динамо» (3:0) и впервые в истории стал чемпионом страны. Второе место у петербургского «Зенита», третье — у ЦСКА.