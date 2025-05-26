В «Краснодаре» рассказали о трансферных планах после завоевания чемпионского титула

"Конечно, хотелось бы, чтобы костяк остался. И сделать три‑четыре трансфера, которые нас усилят. Я думаю, что будут трансферы летом на выход. Зимой был интерес к ряду футболистов, и мы договорились, что вернёмся к этому вопросу летом. Мы своё слово держим.