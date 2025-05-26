Главные причины провала «Спартака» этой весной: во многом виноват Станкович

«Спартак» ушел на зимний перерыв на третьем месте, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. По итогам сезона «Спартак» лишь четвертый — в десяти очках от золота.
Станкович провалил весну, но «Спартак» продлил с ним контракт еще на год. Теперь у серба соглашение на два сезона, хотя именно он виноват в весеннем провале — и вот почему.
Неудачные первые таймы
Главной проблемой «Спартака» весной стали провальные первые таймы. К перерыву красно-белые проигрывали «Рубину», «Акрону», махачкалинскому и московскому «Динамо». При этом во всех случаях «Спартак» пропускал два мяча до 30-й минуты матча.
Почему «Спартак» проваливал начало матчей? Ответа не было даже у Станковича — он злился на судей, но не решал проблему. Хотя именно из-за неудачных первых таймов «Спартак» потерял важнейшие очки — всем, кроме «Акрона», «Спартак» проиграл, если уступал к перерыву.
Возможно, «Спартак» плохо начинал матчи из-за психологии — команда выглядела сонной, играла академично. Но так может проявляться плохая физическая готовность из-за ошибок в межсезонье (это были первые длинные зимние сборы Станковича). Мы привыкли, что обычно такие команды устают в концовках матча. Но это не всегда так — отсутствие тонуса и проблемы с физикой могут проявляться в снижении общей интенсивности игры, из-за чего «Спартак» и проигрывал первые таймы.
Спад Угальде
На зимний перерыв «Спартак» ушел с лучшим бомбардиром РПЛ в составе. Угальде забил 16 мячей, но весной резко сдал. Он забил всего два мяча, при этом в какой-то момент голевая засуха длилась десять игр подряд (почти три месяца).
Несмотря на это, ощущения, что Угальде весной играет заметно хуже, не было. Все логично: деградировала вся команда, а Угальде, как зависимый форвард, стал меньше забивать. Несмотря на это, Станкович сделал форварда крайним — весной лучший бомбардир команды потерял твердое место в основе.
Угальде — еще молодой (в мае исполнилось 23 года) и психологически хрупкий форвард. Он расцвел в «Спартаке» после ухода Соболева, когда играл почти без конкуренции. Кроме того, Угальде патологически не может делить центр атаки с другим форвардом, что показал их неудачный тандем с Николсоном и Соболевым.
Весной Станкович растерял веру в Угальде, нередко предпочитая ему Гарсию. В большинстве матчей тренер либо выпускал их на поле вдвоем, либо оставлял Угальде в запасе. Это привело к тому, что лучший бомбардир РПЛ потерял уверенность в себе, а Гарсия в лидера команды пока не превратился.
Вероятно, потеря места в основе психологически подавила Угальде. А сокращение игрового времени ухудшило игровой тонус и уверенность. Так считает бывший тренер «Динамо» Марцел Личка:
«Когда из “Спартака” ушел Соболев, Угальде стало легче, он начал играть. Может, уменьшение конкуренции помогло ему. Он понял: “Сейчас я могу быть номером один”. И когда он начинал забивать, уверенность тренера в нем дала ему еще больше веры. Есть ли такие игроки, которые не любят конкуренцию? Есть. Угальде — это один из тех игроков, который должен знать свое положение в команде. Он должен понимать: “Я номер один, я играю и чувствую поддержку”.
Перестройка посреди сезона
Эта проблема связана с тем же Ливаем Гарсией — самым дорогим трансфером в истории «Спартака». Проблема проявилось в том, что Гарсия совершенно не похож на Угальде и обладает иным функционалом. Гарсия начинал карьеру вингером, но последние сезоны в Греции играл центрфорварда. Его сильные стороны — физическая мощь, игра головой, умение потолкаться с защитниками и сильно ударить.
Угальде — более тонкий игрок, поэтому так хорошо сыгрался осенью с Барко. Угальде полезен в подыгрыше на ограниченном пространстве, хорошо отрывается от защитников и чувствует, когда нужно ворваться в свободную зону. Он может быть незаметен большую часть тайма, но потом находит свой момент.
Станкович настолько верил в Гарсию, что ради него упростил игру. Всю весну «Спартак» играл примитивными навесами, пачками летевшими в штрафную соперника. Комбинационная игра через середину исчезла, как и быстрые контратаки, — Гарсия тормозил игру, цепляясь за мяч.
В итоге к концу сезона «Спартак» не мог предложить ничего, кроме игры навесами. Из-за этого обострилась проблема с флангами: Маркиньос настолько лучше других навешивает в штрафную, что «Спартак» без конца атаковал через левый фланг, делая свою игру еще более предсказуемой.
Неспортивное поведение тренера
В этом сезоне РПЛ Станкович получил 11 желтых карточек: 6 в РПЛ и 5 — в Кубке России. Суммарно Станкович получил на две желтые больше, чем у лидера среди футболистов его команды — Срджана Бабича (9). Это привело к тому, что «Спартак» не раз выходил на матч без тренера.
И продолжит выходить в следующем сезоне: 15 мая «Спартак» проиграл в Кубке России «Ростову» со счетом 2:1, а Станкович получил две желтые карточки и был удален за оскорбительное поведение и жесты в адрес судьи. В итоге последовала дисквалификация на два матча в Кубке — с учетом, что в чемпионате Станкович уже пропускал матчи из-за перебора желтых.
Постепенно команда привыкает к тому, что Станковича нет на бровке, а Ненад Сакич стал для фанатов привычной фигурой. Истерики Станковича не заводят футболистов. Наоборот, в отличие от тренера, они реже винят в неудачах судейство. Ведь часто жалобы Станковича совершенно не подкрепляются фактически — он возмущается даже хорошим судейством (как в матче с «Ростовом»), выплескивая на арбитра горечь от собственных ошибок.
Не исключено, что «Спартак» из весеннего спада мог вытащить рациональный и хладнокровный подход тренера. Но истерики Станковича лишь ускорили падение, которое привело не только к вылету из чемпионской гонки, но и к потере медалей.
Денис Лебеденко