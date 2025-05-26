Главные причины провала «Спартака» этой весной: во многом виноват Станкович

«Когда из “Спартака” ушел Соболев, Угальде стало легче, он начал играть. Может, уменьшение конкуренции помогло ему. Он понял: “Сейчас я могу быть номером один”. И когда он начинал забивать, уверенность тренера в нем дала ему еще больше веры. Есть ли такие игроки, которые не любят конкуренцию? Есть. Угальде — это один из тех игроков, который должен знать свое положение в команде. Он должен понимать: “Я номер один, я играю и чувствую поддержку”.