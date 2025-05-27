В «Краснодаре» подтвердили интерес к футболистам «Ростова» Комличенко и Осипенко

«Слухи, переговоры… Все это как бы ведется. И Осипенко, и Комличенко — востребованные игроки. Русские, с русским паспортом. Я думаю, что не только наш интерес, но интерес и от других клубов тоже имеется», — сказал Бузникин.
На прошлой неделе сообщалось, что за подписание нападающего «Ростова» Комличенко борются «Краснодар», «Спартак» и «Локомотив».
«Краснодар» по итогам прошлого сезона РПЛ стал чемпионом России, а «Ростов» занял 8-е место в турнирной таблице. На этой неделе, 1 июня, ростовчанам предстоит сыграть с московским ЦСКА в суперфинале Кубка России.