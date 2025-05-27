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В «Краснодаре» подтвердили интерес к футболистам «Ростова» Комличенко и Осипенко

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин в эфире телеканала «Матч Премьер» подтвердил интерес краснодарского клуба к футболистам «Ростова» — нападающему Николаю Комличенко и защитнику Максиму Осипенко.

Источник: fc-rostov.ru

«Слухи, переговоры… Все это как бы ведется. И Осипенко, и Комличенко — востребованные игроки. Русские, с русским паспортом. Я думаю, что не только наш интерес, но интерес и от других клубов тоже имеется», — сказал Бузникин.

На прошлой неделе сообщалось, что за подписание нападающего «Ростова» Комличенко борются «Краснодар», «Спартак» и «Локомотив».

«Краснодар» по итогам прошлого сезона РПЛ стал чемпионом России, а «Ростов» занял 8-е место в турнирной таблице. На этой неделе, 1 июня, ростовчанам предстоит сыграть с московским ЦСКА в суперфинале Кубка России.