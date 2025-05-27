Сергей Семак: Это не мы проиграли чемпионство, а «Краснодар» его выиграл

— Трудно сказать. Просто так сложились обстоятельства, что в этом году команды, которые вылетели из РПЛ, недобрали очков. Не могу сказать, что они были существенно хуже и слабее других. Просто по тем или иным причинам им не удалось набрать нужное количество очков, но посмотрите, как провел тот же «Оренбург» весеннюю часть чемпионата. Хорошая команда. Никому из соперников с ней не было просто. Но так получилось, что она заняла предпоследнее место и вылетела. И те команды, которые выходят теперь из первой лиги, тоже непростые. Тем более они с опытом игры в Премьер-лиге — и «Балтика», и «Торпедо», которые вышли напрямую, и «Сочи» с «Уралом», которые могут выйти через стыки. Они будут доставлять неприятности любому сопернику — в этом нет никаких сомнений.