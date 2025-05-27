Сергей Семак: Это не мы проиграли чемпионство, а «Краснодар» его выиграл

Футболисты петербургского «Зенита» впервые за семь лет остались без золота чемпионата России по футболу. В минувшие выходные по итогам последнего 30-го тура они всего на одно очко остались позади «Краснодара». Таким образом, впервые за время работы главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака клуб потерял лидерство в РПЛ. 49-летний специалист работает на этой должности с лета 2018 года и привел «Зенит» к шести чемпионствам подряд.
В интервью «Известиям» Семак оценил игру команды в прошедшем сезоне, прокомментировал потерю чемпионства в 100-летний юбилей со дня основания клуба и объяснил, почему сразу после окончания последнего тура чемпионата поздравил с золотом главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.
— Тяжело праздновать юбилей клуба на следующий день после проигранного чемпионства?
— Конечно, переживания от неудачи есть. Но это спорт. В нем невозможно всё время выигрывать. Так что поражения — это часть нашей работы. Серия побед или серия из выигранных подряд чемпионств не может продолжаться бесконечно — рано или поздно она заканчивается. Нужно это принимать и идти дальше. Мы хотели снова выиграть чемпионат, но теперь нужно сделать правильные выводы из этой неудачи и двигаться дальше.
— Атмосфера на праздновании 100-летия скрашивает горечь от поражения?
— Этот юбилей — грандиозное событие. Хочется поблагодарить клуб, что так всё организовали. Мы все счастливы быть причастными к истории «Зенита» и отпраздновать такую знаменательную дату вместе с нашими болельщиками и ветеранами команды разных лет. Вы сами видите, сколько зрителей пришло на трибуны «Газпром Арены» на матч легенд, посвященный 100-летию клуба (игру посетило более 50 тыс. человек. — «Известия»). Нам всем повезло играть и работать в «Зените», при таких болельщиках, в таком прекрасном городе. И сделаем всё, чтобы в будущем порадовать их новыми победами.
— Морально легко решились поздравить Мурада Мусаева с чемпионством сразу после окончания последнего тура РПЛ?
— В этом ничего сложного не было и нет, поэтому я ему и позвонил, чтобы поздравить. Это нормально абсолютно. Мы с Мурадом Олеговичем в хороших отношениях, общаемся. Я должен был его поздравить как тренера команды, с которой мы соперничали и которая в итоге оказалась выше нас.
— Были надежды перед последним туром на благополучный исход чемпионской гонки для «Зенита»? Были иллюзии, что «Динамо» может отобрать очки у «Краснодара»?
— Я бы не стал говорить о надеждах и иллюзиях. Но шансы на это были. Почему нет? Мы старались со своей стороны сделать всё необходимое в матче с «Ахматом». И сделали — одержали достаточно убедительную победу (3:0). Но, к сожалению, «Краснодар» не допустил осечки в матче с «Динамо» и выиграл (3:0). К сожалению для нас и к радости для болельщиков «Краснодара». И в результате они оказались выше нас в таблице.
— Год назад после тяжелейшей чемпионской гонки, когда «Зенит» всё-таки выиграл шестое золото подряд, вы встали на колени на газоне после финального свистка. Сейчас эмоции были бы такие же, возьми ваша команда и в этот раз в подобной борьбе первое место?
— Думаю, эмоции были бы не совсем такие же. Всё-таки развязки в чемпионской гонке с участием двух и трех команд — это не одно и то же. Они различаются. В прошлом сезоне у всех трех команд была возможность стать чемпионом — у нас, «Динамо» и «Краснодара». Это мотивировало дополнительно. В этом году мы к последнему туру подошли немножко в другой ситуации. Но это футбол — тут невозможно что-то предугадать. В этом сезоне наша команда набрала 66 очков — в первый раз за 20 с лишним лет, впервые с 2002 года команда с таким количеством очков не стала чемпионом (улыбается). Так что думаю, это не мы проиграли чемпионство, а «Краснодар» его выиграл.
— А почему так произошло? Топ-клубы прибавили по сравнению с прошлым сезоном? Или середняки с низами стали хуже?
— Так сложилось. Бывает, что так происходит. Нижняя часть таблицы, конечно, потеряла много очков и выглядела хуже, чем обычно, — это факт. Поэтому и лидеры набрали больше.
— В следующем сезоне будет по-другому?
— Трудно сказать. Просто так сложились обстоятельства, что в этом году команды, которые вылетели из РПЛ, недобрали очков. Не могу сказать, что они были существенно хуже и слабее других. Просто по тем или иным причинам им не удалось набрать нужное количество очков, но посмотрите, как провел тот же «Оренбург» весеннюю часть чемпионата. Хорошая команда. Никому из соперников с ней не было просто. Но так получилось, что она заняла предпоследнее место и вылетела. И те команды, которые выходят теперь из первой лиги, тоже непростые. Тем более они с опытом игры в Премьер-лиге — и «Балтика», и «Торпедо», которые вышли напрямую, и «Сочи» с «Уралом», которые могут выйти через стыки. Они будут доставлять неприятности любому сопернику — в этом нет никаких сомнений.
— В какой степени нынешний «Зенит» нуждается в обновлении состава?
— Как обычно, есть позиции, которые требуют усиления. Но в любой ситуации надо играть на максимуме своих возможностей. Считаю, что команда это делает. В том числе и в прошедшем сезоне, несмотря на то что нам не удалось выиграть трофеи. Но у меня нет претензий по самоотдаче ни к одному из игроков. А какие изменения будут дальше, посмотрим.
— А свое будущее как видите?
— У меня действующий контракт с «Зенитом». А оценивать результаты сезона будет руководство клуба. У нас не получилось выиграть чемпионат, но считаю, что играли мы лучше, чем в прошлом сезоне, хоть тогда и выиграли золото. Повторюсь, мы набрали очков больше, чем год назад, и давно с таким количеством очков команды не проигрывали чемпионство. Так что тут нужно только поздравить «Краснодар» и отдать ему должное, что прошел этот чемпионат с минимальными потерями и заслуженно выиграл золото. А наши результаты, повторюсь, будет оценивать руководство «Зенита».
— Вы уже семь лет возглавляете «Зенит», и всё время любой трофей воспринимается публикой как нечто обязательное. А любая осечка, как в этом сезоне, приводит к жесткой критике в адрес команды и тренерского штаба. Не устали работать в такой атмосфере?
— Я люблю свою работу. И делаю то, что в моих силах.
Алексей Фомин