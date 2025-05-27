Карпин в «Динамо» — импульс для всей РПЛ

Еще полгода назад это назначение казалось фантастикой.
Зимой не верилось ни в инсайды о том, что Карпин оставит «Ростов» прямо перед рестартом сезона. Ни в контакты затем с другими клубами — со «Спартаком», «Зенитом» и тем же «Динамо», которое сразу фигурировало в списке потенциальных работодателей.
Как минимум потому, что аргументы про выгорание и желание отдохнуть от совмещения и переездов звучали логично. Как максимум — «Динамо» возглавлял Марцел Личка, и к моменту увольнения он сохранял высокие шансы на автоматическое продление контракта. Хотя наверняка давно догадывался, к чему все идет. «Если на мое место придет Карпин, это будет честь для меня», — сказал чех в февральском разговоре с «СЭ».
Все это время увольнение Лички не укладывалось в логику. Марцел объективно проделал очень качественную работу. И глобально добился того, чего по сути никто не требовал: заставил поверить, что этот клуб с этим составом может стать чемпионом. Не доберись он до золотого матча год назад, не было бы завышенных ожиданий теперь. Хотя ни текущий состав, ни рок-н-ролльный футбол чеха абсолютно не предполагали. Боссы «Динамо» не могли этого не понимать.
Но при любой отставке всегда важно, кого назначат следом. И кандидатура Карпина, конечно, меняет картину. Хотя бы потому, что это один из лучших из свободных тренеров на российском рынке — с понятными плюсами и минусами, знанием лиги, философией и потенциалом. На которого давно хотелось посмотреть в большой команде.
Прекрасно понимаю, что в ответ прозвучат тезисы про союз между клубом с нулем трофеев в новой истории и тренера, у которого их нет вообще. Но все же понимают, что, во-первых, в реальности формула успеха другая. Не настолько банальная. Во-вторых, что за последние лет пять Карпин сильно прокачался.
Чтобы это признать, не нужно быть его фанатом. Или хейтером. Достаточно просто зафиксировать результаты в «Ростове». Где при Карпине создавалась новая команда, внедрялся игровой стиль (сохранившийся и после ухода тренера), раскрывались молодые игроки и легионеры. Без просадки по результатам. С логистическими проблемами. В условиях постоянной текучки кадров и минимальном финансировании.
Естественно, вопросов, претензий и ошибок тоже хватало — нет цели идеализировать выбор «Динамо».
Естественно, никто не гарантирует, что принципы, которые сработали там, подойдут новой команде.
Но для оценки потенциала опыт, полученный в «Ростове», стратегически важнее трофеев с условным топ-клубом, где все давно выстроено. Это точно не история про «Динамо».
Даже удивительно, что на Карпина в последний момент не переключился «Спартак», где весной точно усомнились в Станковиче — но все же выдали Деяну новый контракт.
А в Петровском парке взяли и, судя по всему, дожали реально непростую ситуацию. По данным «СЭ», Карпин изначально был приоритетным вариантом клуба, но все упиралось в позицию по совмещению постов от РФС. И только сейчас, как сообщает инсайдер Тимур Гурцкая, получили зеленый свет: осталось поставить подпись 10 июня.
Самое грустное в этой истории, что сборную России, судя по согласию от РФС, пока никуда не возвращают. Но это, думаю, и так было понятно.
Поэтому давайте о плюсах: Карпин в «Динамо» — реально событие и потенциально главное подписание лета, которое встряхнет весь чемпионат.
В следующем сезоне «Зенит» начнет операцию по возвращению титула, «Краснодар» — по его защите (и наверняка — обновлению состава). ЦСКА уже очень хорош. Вероятно, подтянется «Спартак» — по крайней мере, на осень его должно хватить.
А «Динамо», похоже, презентует самого статусного тренера в новейшей эпохе (которому, скорее всего, согласованы топ-трансферы) и зайдет на прорывной сезон.
Как же хочется это увидеть.