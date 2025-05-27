Карпин в «Динамо» — импульс для всей РПЛ

Все это время увольнение Лички не укладывалось в логику. Марцел объективно проделал очень качественную работу. И глобально добился того, чего по сути никто не требовал: заставил поверить, что этот клуб с этим составом может стать чемпионом. Не доберись он до золотого матча год назад, не было бы завышенных ожиданий теперь. Хотя ни текущий состав, ни рок-н-ролльный футбол чеха абсолютно не предполагали. Боссы «Динамо» не могли этого не понимать.