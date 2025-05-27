Осинькин ушел: «Крылья» трогательно попрощались с тренером. Кто вместо него?

Игорь Осинькин покинул пост главного тренера «Крыльев Советов» после пяти лет работы. Контракт с 59-летним специалистом, который заканчивался в мае 2025 года, не был продлен по решению сторон. По итогам минувшего чемпионата России самарцы заняли десятое место.
Пять лет вместе
Осинькин возглавил «Крылья» в июле 2020 года. Тем летом волжская команда вылетела из премьер-лиги и рассталась с главным тренером Андреем Талалаевым, проработавшим на своем посту менее месяца.
В клубе решили кардинально изменить вектор развития и стали тесно сотрудничать с московской академией «Чертаново»: в Самару перебрались сразу восемь воспитанников столичной школы, включая Ивана Ломаева и Юрия Горшкова. Осинькин к тому моменту уже четыре года успешно тренировал взрослую команду «Чертаново» в ФНЛ и был приглашен в Самару.
Под руководством Игоря Витальевича «Крылья» с первой попытки вернулись в РПЛ и в том же сезоне-2020/21 сенсационно вышли в финал Кубка России, где уступили «Локомотиву» 1:3.
За четыре года в РПЛ Осинькин сумел сделать из «Крыльев» крепкого середняка элиты российского футбола. Во второй половине 2010-х самарцы превратились в «команду-лифт» и трижды вылетали из РПЛ, поэтому волжанам было важно вновь закрепиться в высшем дивизионе.
За время руководства Осинькина команда провела 194 матча, одержав 85 побед и 35 раз сыграв вничью. В российской истории ни одному тренеру «Крыльев» не удавалось продержаться на своем посту пять лет.
Заключительный сезон Осинькина сопровождался скандалами. В конце прошлого года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о долге клуба в 36 миллионов рублей. По его словам, эти средства должны были быть выплачены «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе». Осинькин признавался, что ему тяжело тренировать на фоне скандала. «Я пытаюсь от этого отстраниться, но не понимать, не чувствовать ни я, ни футболисты, ни работники клуба не могут», — говорил тренер «Матч ТВ».
Милое прощание
Осинькин мог уйти из «Крыльев» еще в октябре 2024 года, когда активно пошли разговоры о назначении Сергея Игнашевича. Но после встречи Федорищева с игроками и руководством клуба было решено оставить тренера на посту.
Теперь же контракт с Осинькиным решено не продлевать. На прощание «Крылья» опубликовали трогательное трехминутное видео и огромное открытое письмо.
«Футбольный клуб “Крылья Советов” искренне благодарит Игоря Витальевича за его работу на посту главного тренера. Всегда рады будем видеть Игоря Витальевича в Самаре! ТРЕНЕР, Вы навсегда останетесь в истории команды и в наших сердцах!» — говорится в прощальном сообщении.
Дальнейшая судьба Осинькина пока неясна. Legalbet сообщал о том, что он находится в числе кандидатов на пост главного тренера «Ростова», где тоже планируются перемены.
Как писал инсайдер Иван Карпов, «Крылья» могут возглавить Марцел Личка, Магомед Адиев или Сергей Булатов, экс-помощник Осинькина.