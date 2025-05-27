Осинькин ушел: «Крылья» трогательно попрощались с тренером. Кто вместо него?

Заключительный сезон Осинькина сопровождался скандалами. В конце прошлого года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о долге клуба в 36 миллионов рублей. По его словам, эти средства должны были быть выплачены «неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе». Осинькин признавался, что ему тяжело тренировать на фоне скандала. «Я пытаюсь от этого отстраниться, но не понимать, не чувствовать ни я, ни футболисты, ни работники клуба не могут», — говорил тренер «Матч ТВ».