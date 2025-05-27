Геннадий Орлов: никаких увольнений в «Зените» не будет — ни Медведева, ни Семака

«Никаких увольнений в “Зените” не будет — ни Медведева, ни Семака. Информация абсолютно достоверная, от первоисточника. Не понимаю, кто и зачем запустил эту утку. Все спокойно продолжают работать», — сказал Орлов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.