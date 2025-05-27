Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
завершен
Венеция
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Удинезе
2
:
Фиорентина
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Торино
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Лацио
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
28.05
Бетис
:
Челси
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.66
П2
1.86

Геннадий Орлов: никаких увольнений в «Зените» не будет — ни Медведева, ни Семака

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов отреагировал на новости в СМИ о том, что в «Зените» планируются глобальные перемены.

Источник: Чемпионат.com

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов отреагировал на новости в СМИ о том, что в «Зените» планируются глобальные перемены. Ранее появились слухи, что в отставку могут отправить председателя правления клуба Александра Медведева и главного тренера команда Сергея Семака.

«Никаких увольнений в “Зените” не будет — ни Медведева, ни Семака. Информация абсолютно достоверная, от первоисточника. Не понимаю, кто и зачем запустил эту утку. Все спокойно продолжают работать», — сказал Орлов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, в сезоне-2024/2025 сине-бело-голубые впервые за семь лет не стали чемпионами России. В этот раз титул Российской Премьер-Лиги завоевал «Краснодар». Для «быков» это первое чемпионство и первый трофей в истории клуба.