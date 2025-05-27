Экс-президент «Крыльев Советов» Развеев поставил оценку работе Осинькина в клубе

«Итог работы Игоря Осинькина в “Крыльях” — положительно. Как ещё можно оценить? Человек создал хорошую команду. Единственное, что мне было непонятно, — количество травм. Они нам помешали выполнить задачу. Очень много травм, да ещё и ведущих игроков. Это то, что я не могу объяснить. Пятёрка — это если клуб что-то выиграл, а тут твёрдая четвёрка по пятибалльной системе», — сказал Развеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.