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Валерий Карпин начал формировать свой тренерский штаб в «Динамо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин начал работу над формированием своего будущего тренерского штаба в «Динамо» в случае подписания контракта.

Источник: Чемпионат.com

Главный тренер сборной России Валерий Карпин начал работу над формированием своего будущего тренерского штаба в «Динамо» в случае подписания контракта. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Карпин уже звонил нескольким испанским аналитикам и предлагал работу в “Динамо”, — добавил источник “Чемпионата”.

Напомним, во время зимней паузы сезона-2024/2025 Валерий Карпин покинул пост тренера в «Ростове». В официальном заявлении было сказано, что специалист решил погрузиться в работу со сборной России. Однако позже появилась информация о возможном назначении Карпина на пост наставника «Динамо».