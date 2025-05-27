Валерий Карпин начал формировать свой тренерский штаб в «Динамо»

Напомним, во время зимней паузы сезона-2024/2025 Валерий Карпин покинул пост тренера в «Ростове». В официальном заявлении было сказано, что специалист решил погрузиться в работу со сборной России. Однако позже появилась информация о возможном назначении Карпина на пост наставника «Динамо».