«Спартак» интересуется защитником «Ростова» Максимом Осипенко

«Осипенко — один из кандидатов для “Спартака” на усиление центра защиты. Сам Осипенко пока склоняется к переходу в “Зенит”, но клуб из Санкт-Петербурга пока не сделал своего предложения, также у защитника есть вариант с “Динамо”.