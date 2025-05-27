Стало известно, кто из судей обслужит первые стыковые игры между клубами РПЛ и Первой лиги

Российский футбольный союз объявил о судейских назначениях на первые стыковые матчи между клубами РПЛ и Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Игры «Урал» — «Ахмат» и «Сочи» — «Пари НН» пройдут в эту среду, 28 мая.