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Стало известно, кто из судей обслужит первые стыковые игры между клубами РПЛ и Первой лиги

Российский футбольный союз объявил о судейских назначениях на первые стыковые матчи между клубами РПЛ и Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025.

Источник: Чемпионат.com

Российский футбольный союз объявил о судейских назначениях на первые стыковые матчи между клубами РПЛ и Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025. Игры «Урал» — «Ахмат» и «Сочи» — «Пари НН» пройдут в эту среду, 28 мая.

«Урал» — «Ахмат»: судья — Кирилл Левников.

Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретёшкин; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Роман Галимов; инспектор — Александр Гвардис.

«Сочи» — «Пари НН»: судья — Сергей Карасёв.

Помощники судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Артур Фёдоров; инспектор — Виктор Кулагин.

Напомним, напрямую в Российскую Премьер-Лигу из Первой лиги поднялись «Балтика» и московское «Торпедо». Из РПЛ по итогам завершившегося сезона вылетели «Оренбург» и «Факел».