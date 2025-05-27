Роман Шишкин: Галицкий — ярчайший пример фразы, что добро всегда вознаграждается

«Так сложилось, что я пару сезонов провёл в “Краснодаре”. Я рад! Там многие ребята, с которыми я ещё играл: Юра Газинский, Федя Смолов, Серёга Петров. Молодые, которые тогда ещё только начинали, — например, Эдик Сперцян. Я бы хотел отметить всех, начиная с обслуживающего персонала, который работает там годами, заканчивая тренерским штабом. Я работал с ними и при них же уходил, работал с тем же Мусаевым. Знаю, как они работают, какие они профессионалы. Многие не видят многолетние труды, которые сейчас воплотились в чемпионство.