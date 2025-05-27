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Роман Шишкин: Галицкий — ярчайший пример фразы, что добро всегда вознаграждается

Российский экс-футболист Роман Шишкин высказался о чемпионстве «Краснодара».

Источник: Чемпионат.com

Российский экс-футболист Роман Шишкин высказался о чемпионстве «Краснодара». «Быки» впервые в своей истории завоевали золотые медали РПЛ в сезоне-2024/2025.

«Так сложилось, что я пару сезонов провёл в “Краснодаре”. Я рад! Там многие ребята, с которыми я ещё играл: Юра Газинский, Федя Смолов, Серёга Петров. Молодые, которые тогда ещё только начинали, — например, Эдик Сперцян. Я бы хотел отметить всех, начиная с обслуживающего персонала, который работает там годами, заканчивая тренерским штабом. Я работал с ними и при них же уходил, работал с тем же Мусаевым. Знаю, как они работают, какие они профессионалы. Многие не видят многолетние труды, которые сейчас воплотились в чемпионство.

Всё это под куполом Сергея Николаевича Галицкого, за которого я тоже рад. Думаю, судьба наградила его за всё, что он делает и будет продолжать делать. Это лимитированная история для нашего футбола, которая не факт, что повторится. Но есть фраза, что добро всегда вознаграждается. Галицкий — ярчайший пример. В России большое количество болельщиков даже не «Краснодара» рады тому, что произошло на прошлой неделе. Только положительные эмоции«, — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Егором Кабаком.