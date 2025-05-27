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Владимир Ивич заявил, что Эдуард Сперцян готов к переходу в Европу

Экс главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о будущем капитана и полузащитника чёрно-зелёных Эдуарда Сперцяна.

Источник: Чемпионат.com

Экс главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о будущем капитана и полузащитника чёрно-зелёных Эдуарда Сперцяна. Ранее появилась информация, что интерес к армянскому футболисту «быков» проявляет «Лидс», вернувшийся в английскую Премьер-лигу по итогам сезона-2024/2025.

«Эдуард провёл отличный сезон. Считаю, что Сперцян готов к переходу в Европу», — приводит слова Ивича «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года.