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Мартынович рассказал, что нужно сделать «Краснодару» для гегемонии в России

Бывший защитник «Краснодара» Александр Мартынович рассказал, что нужно сделать чёрно-зелёным для гегемонии в Российской Премьер-Лиге.

Источник: Чемпионат.com

Бывший защитник «Краснодара» Александр Мартынович рассказал, что нужно сделать чёрно-зелёным для гегемонии в Российской Премьер-Лиге.

«Что касается слов Олусегуна по поводу эры “Краснодара”, команде в следующем сезоне будет намного сложнее. Завоевать чемпионство — одно, но гораздо сложнее закрепить этот успех. В любом случае придётся больше работать. Нужно усиливаться на трансферном рынке, чтобы была гегемония “Краснодара”. По новостям, которые возникают, работа по новичкам ведётся. Основная задача “Краснодара” — бороться каждый год за самые высокие места», — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.