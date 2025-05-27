Мартынович рассказал, что нужно сделать «Краснодару» для гегемонии в России

«Что касается слов Олусегуна по поводу эры “Краснодара”, команде в следующем сезоне будет намного сложнее. Завоевать чемпионство — одно, но гораздо сложнее закрепить этот успех. В любом случае придётся больше работать. Нужно усиливаться на трансферном рынке, чтобы была гегемония “Краснодара”. По новостям, которые возникают, работа по новичкам ведётся. Основная задача “Краснодара” — бороться каждый год за самые высокие места», — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.