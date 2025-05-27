Александр Мостовой ответил, чем бы мог заниматься в штабе Станковича в «Спартаке»

— А потом вдруг убирают Димку, и Каррера становится главным. Уже за оборону не отвечал! Представляешь, как быстро всё (смеётся). Поэтому и меня бы так посадили, там бы разобрались, за что-нибудь я бы отвечал. За что-нибудь. Может быть, за атаку. Может быть, за середину поля, — сказал Мостовой в новом выпуске «Спартак Шоу».