Парфёнов: только соперники «Спартака» довольны четвёртым местом команды в РПЛ

«Спартак» — команда, которая по всем компонентам должна бороться за золото и Кубок России. Но в этом сезоне мы такого не увидели. Если кто-то доволен четвёртым местом красно-белых, это только соперники. Команда не показала тот максимум, который должна была показать«, — сказал Парфёнов в эксклюзивной беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.