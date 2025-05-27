Джорджевич: Дркушич способен на многое — он ещё покажет это в «Зените»

— Я не могу быть объективным, потому что здесь играет мой очень хороший друг Ванья Дркушич. Ванья приехал в Петербург совсем недавно, но я уверен: он ещё покажет болельщикам, на что способен. А способен он на многое, поверьте, — сказал Джорджевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.