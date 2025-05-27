Хлусевич признался, что ему тяжело находиться в «Спартаке» без игровой практики

— Тяжело. Любому футболисту сложно, кто не играет. Особенно когда отыграл весь предыдущий сезон в старте, вызывался в сборную. Всё равно тяжело от понимания, что ты просто даже на поле на выходишь. Так бывает, это футбол, не первый и не последний такой случай.