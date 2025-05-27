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Хлусевич признался, что ему тяжело находиться в «Спартаке» без игровой практики

Футболист «Спартака» Даниил Хлусевич признался, что ему тяжело находиться в команде, не получая регулярной игровой практики.

Источник: Чемпионат.com

Футболист «Спартака» Даниил Хлусевич признался, что ему тяжело находиться в команде, не получая регулярной игровой практики. Ранее в СМИ появлялись слухи о возможном уходе защитника из стана красно-белых.

— Как ты воспринимал, что долго не играл, особенно в начале весенней части сезона?

— Тяжело. Любому футболисту сложно, кто не играет. Особенно когда отыграл весь предыдущий сезон в старте, вызывался в сборную. Всё равно тяжело от понимания, что ты просто даже на поле на выходишь. Так бывает, это футбол, не первый и не последний такой случай.

— Деян [Станкович] тебе это объяснял?

— Об этом не буду говорить, — приводит слова Хлусевича «Матч ТВ».

В завершившемся сезоне Даниил Хлусевич провёл за «Спартак» 18 матчей во всех турнирах. На его счету одна результативная передача.