Анатолий Бышовец отреагировал на первое чемпионство «Краснодара» в истории

«Краснодар» в последние годы был близок к чемпионству. Занимал третье место, выходил в финал Кубка. С каждым годом это было близко к реальности. Этот сезон команда провела стабильнее, а главное, что решающие матчи, в том числе с «Динамо», сыграла на должном уровне. Такая чемпионская уверенность была важнейшим фактором. Такой исход логичен, связан с приобретением игры, её организацией. Это и стало решающим моментом«, — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Александром Ершовым.