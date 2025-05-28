От ситуации со стыками и «Химками» не по себе. Это уже больше чем просто абсурд

«Игроки, как профессионалы, сделали свою работу и всё, что от нас зависит. Я уважаю всех партнёров по команде, они всё делали правильно. Да, результат (0:5 со “Спартаком”. — Прим. “Чемпионата”) нельзя назвать хорошим, но, с учётом того, что происходило в последние недели, неудивительно, что всё завершилось таким образом. Всё то время, что я здесь, я уважал клуб, однако клуб не уважал меня. Мне очень больно об этом говорить, но так и было», — сказал Лукас Вера Metaratings.