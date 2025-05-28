Стыковая атака: кто сохранит прописку в элите российского футбола

Интересно, что Гончаренко уже имел подобный опыт год назад, когда с «Уралом» он также боролся за выживание. Тогда его команда провалила второй круг, набрав всего 11 очков во второй части сезона (сейчас у «Нижнего» те же 11 баллов). В результате «Урал» уступил «Акрону» в стыках и вылетел. Гончаренко покинул команду еще до ответной встречи, после домашнего поражения (0:2).