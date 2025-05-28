Стыковая атака: кто сохранит прописку в элите российского футбола

В конце мая российский футбол традиционно определяет судьбу клубов в стыковых матчах между РПЛ и Первой лигой. В этом году за право остаться в элите будут сражаться «Пари НН» (13-е место) и «Ахмат» (14-е место). Противостоять им будут «Урал», занявший четвертое место в Первой лиге, и «Сочи», завершивший сезон пятым. Бронзовый призер «Черноморец» не прошел лицензирование, и его место в стыковых поединках перешло коллективу, занявшему более низкую позицию.
«Пари НН» — «Сочи»
Нижегородцы провели весенний отрезок чемпионата на низком уровне. После зимних трансферов все ожидали преображения команды, но этого не произошло. Победа в первом туре весенней части над «Акроном» (2:1) стала единственной практически за два месяца, а на фоне «ожившего» «Оренбурга» пошли разговоры даже о прямом вылете. Однако концовка сезона была более удачной: нижегородцы обыграли «Ахмат» (1:0) и разгромили «Крылья Советов» (5:2) с покером Хуана Боселли.
Интересно, что Гончаренко уже имел подобный опыт год назад, когда с «Уралом» он также боролся за выживание. Тогда его команда провалила второй круг, набрав всего 11 очков во второй части сезона (сейчас у «Нижнего» те же 11 баллов). В результате «Урал» уступил «Акрону» в стыках и вылетел. Гончаренко покинул команду еще до ответной встречи, после домашнего поражения (0:2).
Сейчас история может повториться — «Пари НН» снова на грани вылета, и уровень игры не внушает надежд. Соперник — «Сочи», который, сохранив главного тренера Роберта Морено после вылета из РПЛ, показал неплохие результаты. Осенью команда выдала серию из 22 матчей, в которых проиграла всего два раза. Однако во второй части сезона «Сочи» не был столь стабилен и в заключительных трех турах набрал лишь одно очко.
Важно отметить, что в последнем матче против «Черноморца» Морено выставил ослабленный состав, понимая, что первый стык будет уже через три дня. После поражения команда опустилась на 5-е место и получила в соперники «Пари НН» вместо «Ахмата», который по игре выглядит более убедительно. Поэтому последние результаты «Сочи» не стоит воспринимать всерьез.
В этом противостоянии стоит обратить внимание, что «Пари НН» пропустил больше всех в РПЛ после стандартов (24 гола, столько же у «Ахмата» и «Оренбурга»), а «Сочи» славится хорошей реализацией штрафных и угловых, забив 21 гол (второе место в лиге после «Торпедо»).
Матчи между «Пари НН» и «Сочи» обещают быть напряженными: Гончаренко не может позволить себе вылететь второй раз подряд, а «Сочи» настроен на возвращение в элиту.
«Ахмат» — «Урал»
Грозненский клуб набрал всего 25 очков в 30 турах (4 победы, 13 ничьих, 13 поражений). Но после прихода Сергея Ташуева «Ахмат» изменился: он выбрался с последнего места и до последних игр боролся за сохранение прописки. Команда сильно пострадала из-за травм (лидеры Бернард Бериша и Мирослав Богосавац пропустили по полгода) и слабой реализации пенальти (не забили пять из шести 11-метровых ударов в сезоне). Но главной проблемой стали концовки матчей: они пропустили 18 мячей после 75-й минуты, восемь из которых — в добавленное время.
Весной «Ахмат» провел серию из 7 матчей без поражений, но после вылета из Кубка от «Локомотива» (1:2) не одержал ни одной победы. В ключевых поединках снова проявились проблемы: они проиграли «Пари НН» (0:1), не реализовав пенальти в компенсированное время, и упустили ничью с «Акроном» (2:3) на 85-й минуте.
Для «Урала» стыковые матчи — последний шанс спасти неудачный сезон. Команда начинала чемпионат ФНЛ с задачей вернуться в РПЛ напрямую, но в марте одержала только одну победу в пяти играх. После этого был слабый отрезок против лидеров (в том числе болезненные 2:5 от «Балтики»), и они рисковали остаться даже без стыков. В итоге «Урал» сумел забраться в спасительную зону и теперь серьезно настроен вернуться в РПЛ.
Интересно, что обе команды активнее атакуют через левый фланг. У «Ахмата» там играет главная звезда Лечи Садулаев, а также восстановившийся после травмы Богосавац, который всегда хорошо продвигает мяч вперед. У «Урала» слева действуют молодые полузащитники Юрий Железнов и Егор Мосин, которые всегда нацелены на дриблинг и помогают команде проникать в финальную треть. Интриги добавляет противостояние с бывшим одноклубником — на правом краю обороны «Ахмата» играет Арсен Адамов, знакомый игрокам екатеринбургского клуба.
При определенных раскладах мы можем увидеть открытую игру, где многое решит исход дуэлей на флангах.
Характерно, что «Урал» часто вырывал результат в самом конце. Например, в предпоследнем туре против «Тюмени» они забили на 94-й и 96-й минутах и выиграли 2:1. Всего «шмели» забили 12 голов после 75-й минуты и не раз добывали волевые победы. Болельщики из Екатеринбурга помнят домашние успехи над «Нефтехимиком» (0:2 к 65-й минуте, итог 3:2) и «Шинником» (0:1 к 81-й минуте, итог 2:1). Поэтому противостояние с «Ахматом» обещает быть напряженным до финального свистка.
— Это всего две игры — в них может произойти всё, что угодно, — заявил «Известиям» вице-президент «Урала» Игорь Смольников. — В любом случае наша цель — вернуться в премьер-лигу. Мы весь сезон для этого работали и в переходных матчах отдадим всё, чтобы попасть в РПЛ. У нас достаточно дружная команда, внутри коллектива чувствуется нужная химия и энергия — это будет залог нашего успеха.
Важно учитывать, что «Химки» (12-е место в РПЛ) не прошли лицензирование РФС. Если их апелляция будет отклонена, результаты стыковых матчей останутся в силе. По регламенту приоритет сохранения места в РПЛ отдается действующим участникам лиги. Это означает, что в случае поражения «Пари НН» от «Сочи», нижегородцы могут сохранить прописку благодаря статусу клуба РПЛ. Если «Пари НН» выиграет, а «Ахмат» проиграет «Уралу», грозненцы получат шанс остаться в лиге через решение РФС.
Первые матчи команд пройдут уже 28 мая, а ответные поединки — 31 мая.
Михаил Ласкин, Алексей Фомин