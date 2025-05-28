Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Еврокубки
22:00
Бетис
:
Челси
Все коэффициенты
П1
4.62
X
3.54
П2
1.91
Футбол. Зарубежный
завершен
Венеция
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Удинезе
2
:
Фиорентина
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Торино
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Лацио
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
3
П1
X
П2

Мостовой: Галицкий решал, кто играет, а кто нет. Несогласных тренеров он выгонял

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о роли владельца «Краснодара» Сергея Галицкого в завоевании золотых медалей Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

Источник: Чемпионат.com

«В своё время Галицкий многое решал по футбольным аспектам, почему и тренеры там надолго не задерживались. Он решал, кто играет, кто не играет. Это, конечно, неправильно, но это его клуб, его деньги, он так решил. Я знаю, что несогласных с таким подходом тренеров он выгонял. Что из этого выходило? 10 лет кричали про своих воспитанников, и “Краснодар” выше пятого-шестого места не поднимался. Сейчас смотришь — своих воспитанников два человека и команда чемпионом стала наконец», — сказал Мостовой в выпуске «Спартак Шоу».

«Краснодар» занял первое место в турнирной таблице РПЛ с 67 очками в 30 матчах. «Зенит» расположился на второй строчке, набрав 66 очков. Сине-бело-голубые прервали серию из шести выигранных титулов в РПЛ. Подопечные Мурада Мусаева завоевали золотые медали впервые в истории клуба.