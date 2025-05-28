Мостовой: Галицкий решал, кто играет, а кто нет. Несогласных тренеров он выгонял

«В своё время Галицкий многое решал по футбольным аспектам, почему и тренеры там надолго не задерживались. Он решал, кто играет, кто не играет. Это, конечно, неправильно, но это его клуб, его деньги, он так решил. Я знаю, что несогласных с таким подходом тренеров он выгонял. Что из этого выходило? 10 лет кричали про своих воспитанников, и “Краснодар” выше пятого-шестого места не поднимался. Сейчас смотришь — своих воспитанников два человека и команда чемпионом стала наконец», — сказал Мостовой в выпуске «Спартак Шоу».