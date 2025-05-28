Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Еврокубки
22:00
Бетис
:
Челси
Все коэффициенты
П1
4.62
X
3.54
П2
1.91
Футбол. Зарубежный
завершен
Венеция
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Удинезе
2
:
Фиорентина
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Торино
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Лацио
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
3
П1
X
П2

Рахимов прокомментировал возможное назначение Карпина в «Динамо»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о возможном назначении Валерия Карпина в московское «Динамо».

Источник: Чемпионат.com

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Динамо» договорилось с Валерием Карпиным о назначении, стороны устно согласовали контракт с зарплатой € 2,5 млн в год.

«РФС не видит проблемы в совмещении работы с национальной сборной и с “Динамо”. Я лично за Валеру рад. Думаю, что он будет ставить в московском клубе тот же самый футбол, что ставил в “Ростове”. Организованная, очень интенсивная игра с хорошими переходами.

Далее — вопрос футболистов, которые есть в «Динамо». Как они подстроятся под эту схему? Готовы ли они выполнять чрезвычайно большой объём работы? Смогут ли они перестроиться? В «Динамо» много футболистов среднего возраста, им сложнее перестраиваться, чем молодёжи, которая была у Карпина в «Ростове». Посмотрим«, — сказал Рахимов в эфире “Матч ТВ”.

Напомним, в марте нынешнего года президент РФС Александр Дюков сообщил, что в РФС не возражают против совмещения работы 56-летнего тренера в сборной и в клубе. Ранее Карпин совмещал работу в «Ростове» и в национальной команде.