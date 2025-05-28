Рахимов прокомментировал возможное назначение Карпина в «Динамо»

Далее — вопрос футболистов, которые есть в «Динамо». Как они подстроятся под эту схему? Готовы ли они выполнять чрезвычайно большой объём работы? Смогут ли они перестроиться? В «Динамо» много футболистов среднего возраста, им сложнее перестраиваться, чем молодёжи, которая была у Карпина в «Ростове». Посмотрим«, — сказал Рахимов в эфире “Матч ТВ”.