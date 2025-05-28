Рашид Рахимов: хотелось материться после матча «Рубина» в Краснодаре

— Часто хочется. Назову сразу несколько моментов… Назову тот же матч в Краснодаре, мы не должны были проиграть. Тогда очень хотелось, но я нашел спокойствие, момент поговорить с ребятами, поддержать их. Я успокоился. В этот момент нужно себя сдерживать и понимать, что произошло. Да, поражение, но игра была хорошая. Думаю, нам удались матчи со «Спартаком» и «Локомотивом». У нас появилась определённая сыгранность. Мы забили много красивых мячей. Мы достаточно хорошо организованны, можем вести борьбу. У нас есть характер, — сказал Рахимов в эфире телеканала «Матч ТВ».