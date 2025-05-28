Звезды российского футбола выбрали лучшего игрока Российской премьер-лиги

«Если брать весь сезон, то назвал бы нападающего “Краснодара” Джона Кордобу и защитника ЦСКА Роберто Мойзеса, которые, если брать с первого по последний туры, держали свой уровень. Два игрока, которые сейчас стабильны. Есть такие футболисты, кто первую часть сезона проводил хорошо, а концовку чемпионата проваливал. Третьим можно назвать Эдуарда Сперцяна из “Краснодара”, он еще молодой, у него все впереди», — сказал Павлюченко «РБК Спорт».