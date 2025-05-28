Звезды российского футбола выбрали лучшего игрока Российской премьер-лиги

В субботу «Краснодар» впервые стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), победив в решающем матче московское «Динамо». Встреча завершилась со счетом 3:0.
В составе «Краснодара» забитыми голами отличились колумбиец Джон Кордоба (46-я минута), Никита Кривцов (82) и Эдуард Сперцян (90+10).
Второе место занял петербургский «Зенит», уступивший краснодарской команде одно очко, — 66. На третьем месте расположился московский ЦСКА с 59 очками.
По итогам сезона 2024/25 РПЛ лучшим игроком по индексу РУСТАТ признан аргентинский полузащитник Эсекьель Барко из московского «Спартака». Футболист провел на поле 2572 минуты и за это время забил 12 голов, отдал шесть голевых передач, а его индекс РУСТАТ составил 242 (индикатор, оценивающий технико-тактические навыки игрока. — «РБК Спорт»).
«РБК Спорт» собрал мнения футбольных экспертов, которые назвали лучшего, по их мнению, игрока прошедшего сезона Российской премьер-лиги.
Кого эксперты считают MVP сезона
Андрей Аршавин, бывший капитан «Зенита» и сборной России.
«Думаю, что все-таки Кордоба, так как он главный игрок чемпионской команды, тащил “Краснодар”. Может быть, он немного забил, но в важных матчах проявлял себя как лидер, много черновой работы делал», — сказал Аршавин «РБК Спорт».
Дмитрий Сычев, бывший нападающий сборной России и «Локомотива».
«Конечно, лучшим игроком чемпионата надо называть кого-то из команды-победителя. Для меня это дилемма. Джон Кордоба, безусловно, заслужил MVP, но и Эдуард Сперцян, как воспитанник клуба, который является олицетворением того чемпионского “Краснодара”, ставшего чемпионом. Они оба заслужили, сумасшедшие игроки. Я за то, чтобы поделить звание между ними двумя. Они крутые», — сказал Сычев «РБК Спорт».
По мнению Сычева, Сперцяна можно считать «олицетворением и символизмом» «Краснодара», так как вся карьера футболиста с самого начала была связана с академией клуба.
Роман Павлюченко, бывший нападающий сборной России.
«Если брать весь сезон, то назвал бы нападающего “Краснодара” Джона Кордобу и защитника ЦСКА Роберто Мойзеса, которые, если брать с первого по последний туры, держали свой уровень. Два игрока, которые сейчас стабильны. Есть такие футболисты, кто первую часть сезона проводил хорошо, а концовку чемпионата проваливал. Третьим можно назвать Эдуарда Сперцяна из “Краснодара”, он еще молодой, у него все впереди», — сказал Павлюченко «РБК Спорт».
Павел Погребняк, экс-нападающий сборной России.
«Лучшим игроком российского сезона, по моему мнению, является Джон Кордоба из “Краснодара”. Это номер один. Он ярко себя проявил», — сказал Погребняк «РБК Спорт».
Сергей Семак, главный тренер «Зенита».
«Из игроков могу выделить и футболистов нашей команды, но наиболее ярко проявили себя [полузащитник московского “Локомотива” Алексей] Батраков и [футболист ЦСКА Матвей] Кисляк», — сказал Семак «РИА Новости».
Александр Мостовой, бывший игрок сборной России.
«Я хотел бы отметить сразу нескольких футболистов. Во-первых, Джон Кордоба и Эдуард Сперцян из “Краснодара”, также, конечно, Вендел из “Зенита” и… Дайте подумать… Назову еще Алексея Батракова из “Локомотива. Но если выбирать одного, сильнейшего… Пожалуй, учитывая, что кубанская команда стала чемпионом… На мой взгляд, именно Кордоба лучший футболист РПЛ в прошедшем сезоне”, — сказал Мостовой “РБ Спорт”.
Владимир Габулов, бывший вратарь ЦСКА и сборной России.
«Всегда лучшим игроком сезона должен признаваться тот, кто провел ярко и стабильно весь чемпионат, влиял на игру своей команды, внес весомый вклад в результат. Поэтому назову Джона Кордобу. Этот человек на протяжении всего чемпионата был заряжен на результат. Его дух, характер, стремление не сдаваться, биться и важные голы повлияли на результат “Краснодара”, — сказал Габулов “Чемпионату”.