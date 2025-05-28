Быстров — о Соболеве: встретил Дельфина вечером, он спрашивал, можно ли взять пару уроков

«Видно было, что ребята из основы были не очень довольны. Осадочек конечно был, что не стали чемпионами. Мы — ветераны, кайфанули, с фанатами зажгли. По Неве прокатились, отметили. Всех рад был видеть — Анюкова, Кержакова, Аршавина, иностранцев. Чьей форме был удивлен больше всего? Своей. Ожидал худшего. Вышел в обоих таймах, заработал пенальти. Как мешок упал в штрафной, пришлось подрисовать. После матча легенд встретил Дельфина вечером. Он спрашивал — можно ли взять пару уроков как это делать? Знает ли Соболев, что я один из главных его критиков? Конечно знает. Видно было по взгляду, как он пытался сказать судье, что поставили на мне левую “точку”, — сказал Быстров в выпуске YouTube-канала “О, Родной футбол!”.