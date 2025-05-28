РФС финально отказал «Химкам» в лицензии! Кто займёт их место в РПЛ и что будет со стыками

При этом инсайдеры считали иначе: например, Иван Карпов сообщал, что клуб получит временную лицензию и отсрочку по всем выплатам до 20 июня. А деньги якобы уже начали поступать. Однако в РФС включили принцип: 24 мая комиссия по лицензированию отказала клубу в участии в РПЛ в следующем сезоне. Оставалось только пойти в апелляционный комитет. И здесь снова появились инсайды, что клуб всё-таки сохранит своё место. Якобы они начали выплачивать долги по решениям палаты. И должны успеть закрыть всё до заседания комитета. Таким образом, формальных причин не допустить клуб до следующего сезона быть не должно.