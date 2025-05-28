Что случилось с «Локомотивом» весной? Чего ждать дальше? Останется ли Тикнизян? Интервью руководства и тренера

Вы знаете, что хороший спортсмен от среднего тем и отличается, что хороший стремится победить каждый раз. Вот у него один трофей, другой, а он все равно хочет быть первым, хочет быть лучше по одному показателю и по-другому. И мы тоже хотим быть одними из лидеров, одним из локомотивов российского футбола — но не только по результату, но и по организации работы. И если мы говорим про то, как мы развиваемся как клуб, то здесь мы довольны. И не останавливаемся на достигнутом: обсуждаем, где можем прибавить, что сделать лучше. Здесь у нас еще много работы.