Что случилось с «Локомотивом» весной? Чего ждать дальше? Останется ли Тикнизян? Интервью руководства и тренера

Прошедший сезон РПЛ получился для «Локомотива» неоднозначным. Крутой старт и блистательная игра Батракова сменились провальной весной, слухами об отставке Галактионова и бунтом Тикнизяна.
26 мая «Локомотив» принял журналистов на своей базе в подмосковной Баковке, где Владимир Леонченко, Дмитрий Ульянов и Михаил Галактионов ответили на главные вопросы.
Что с будущим Галактионова?
Леонченко: Михаил Михайлович остается. Никаких перестановок не планируется. В клубе должна быть стабильность — и в руководстве, и в тренерском штабе. Мы работаем командой и двигаемся дальше.
Галактионов: Нужно понять первоисточник этих новостей [о возможной отставке]. Если вы заметили, то первые слухи появились накануне ответственного матча с «Зенитом». Мы знаем, что определенная инициативная группа хотела покачать ситуацию в команде и в клубе. Внутри мы воспринимали эти вбросы спокойно. В любом большом клубе происходят такие вещи.
— На матч с «Оренбургом» вы выставили 11 россиян в стартовом составе. Понимаете, что это выглядело, как политический жест?
Галактионов: Я читал разные мнения. На самом же деле все очень просто: у Монтеса и Ньямси были повреждения, а Фассон находился не в форме. Поэтому они не попали в состав. А больше-то у нас иностранцев и нет! В следующем туре, если вы заметили, Монтес и Фассон сыграли.
Уйдет ли Тикнизян после своих громких заявлений?
Галактионов: Высказывание Наира — резковатое, с точки зрения выхода в прессу. Но глобально… Мы проводили командное собрание, и никто из ребят не увидел в словах Наира что-то страшное. Он оценил себя, свое состояние и игровую форму. Это была критическая оценка. Что касается последующих разговорах о том, что мы якобы не отпустили его в «Зенит»: агент игрока сам заявлял, что клубы обо всем договорились — не получилось согласовать только личные условия футболиста.
Если говорить про его игровое время, то из 30 матчей Тикнизян принял участие в 23-х. Его игровое время в этом сезоне примерно такое же, что и в прошлом. Когда Наир выигрывал конкуренцию у Пиняева, Сильянова и Самошникова — играл он. Сейчас, когда результат дают другие ребята — играют они. То, что он решил выйти со своим недовольством в прессу — неверный шаг. Вопросов и тем, относительно Наира, за четыре года в клубе было очень много. Но всё всегда оставалось внутри команды. Поэтому для меня странно, что игрок решил выступить публично.
— Никаких санкций к Наиру применено не было?
Ульянов: По большому счету, он ничего не сказал. Форма подачи была резкая, но он просто оценил себя.
— Что с его будущим?
Галактионов: У него еще год контракта. Если предложений, устраивающих клуб, не будет — он продолжит свое выступление за «Локомотив». Если он принесет пользу, мы даже в праве предложить ему новый контракт с увеличением зарплаты. Никакого отрицания в отношении Наира у меня нет.
Были определенные спекуляции в телеграм-каналах, которые опубликовали неверную информацию об отстранения Тикнизяна от тренировок. Он работал целую неделю в общей группе. У него прекрасные отношения с партнерами. Он отработал недельный цикл, но обратился к тренерскому штабу и руководству с просьбой не брать его на матч с «Акроном», так как из-за случившейся ситуации его психоэмоциональное состояние было не на должном уровне. Мы пошли навстречу. Против «Акрона» команда показала хороший футбол и победила. Что касается вопроса, нужен игрок или нет, то если он у нас в обойме, конкурирует за место в стартовом составе и приносит пользу, то почему нет?
— Если у Наира остался еще год контракта, то зимой он может подписать предварительное соглашение с другим клубом и «Локомотив» ничего не заработает.
Леонченко: Как только к нам поступает предложение по какому-либо игроку, мы его обсуждаем. Будет предложение по Тикнизяну — рассмотрим его.
— Сейчас есть предложения по Тикнизяну?
Ульянов: На данный момент официальной бумаги в клуб не приходило. Но звонят, спрашивают. Три-четыре клуба интересуются им.
— Одним из сильных качеств тренера-Галактионова считалось умение гасить конфликты. Даже к Глушенкову смогли найти ключ. Но в этом сезоне мы сначала видим недовольство своим игровым временем от Сулейманова, потом — от Тикнизяна. Это превращается в закономерность? Кажется, игрокам не хватает общения с тренером на темы, которые их беспокоят.
Галактионов: Личное общение происходит с каждым. Что касается какой-то тенденции, то ее, может быть, видят те, кто этого хочет. Условно, на вопрос журналиста: «Почему ты не играешь?» — футболист отвечает: «Потому что тренер не ставит». Это конфликт? Нет. После своих слов Сулейманов пришел и продолжил работать. Данную ситуацию мы с ним обсудили, как обсудили и то, почему он раньше не пришел с этой проблемой.
Леонченко: Вы начали вопрос с Глушенкова. Это прекрасный пример, когда футболист, у которого не получилось в «Спартаке», пришел к нам из «Крыльев Советов», и заиграл. Многие специалисты не верили, что он заиграет. Благодаря работе тренерского штаба Глушенков стал лучшим по системе «гол+пас и ушел в “Зенит”. В этом сезоне наш воспитанник Алексей Батраков стал лидером, заслужил вызов в главную сборную страны. Он выдержал конкуренцию. И у нас много таких примеров, а те, кто жалуется… Не вижу в этом никаких проблем.
Галактионов: Конкуренция касается каждой позиции. Важно понять: игрок выходит с таким заявлением в СМИ по собственному желанию или по подсказке кого-то со стороны? Тренерская комната всегда открыта для, все недовольства нужно оставлять там. Чем-то недоволен, приди и скажи об этом. Если ты этого не делаешь, то работаешь. Игроки, которым что-то не нравится, есть в каждой команде.
— На следующий день после заявления Тикнизяна — в СМИ выступила его жена, Яна Ромашкина. После ее высказывания сложилось впечатление, что у Наира долго копилась обида, которая вылилась в такой яркий спич.
Галактионов: Состояние Наира нам понятно с 2022 года. Было очень много разных моментов, которые оставались внутри команды. Были индивидуальные беседы насчет его восприятия игрового времени и позиции. Если говорить про накопительный эффект, то каждый сам себя накручивает и воспринимает что-либо у себя в голове.
На зимних сборах Наир наигрывался в стартовом составе. За день до последнего контрольного матча он получил повреждение, и вместо него на игру вышел другой футболист. После чего этот футболист вышел с первых минут в матче РПЛ против махачкалинского «Динамо». А Тикнизян вышел со скамейки, принес пользу, сделал результативное действие и сразу же вернулся в стартовый состав. То же самое происходило дальше. Сыграл нехорошо, сел на скамейку, сыграл хорошо — вернул себе место в старте. На этом, мне кажется, тему надо отпустить.
Что случилось с результатами «Локомотива» весной?
Галактионов: Когда весной в стартовом составе могут одновременно выходить одновременно совсем молодые ребята — Батраков, Погостнов, Раков, Годяев, Пиняев — это все равно какая-то нестабильность. Нестабильность в качестве, в принятии решений. Поэтому у нас были определенные перепады. Я понимал, что такое может быть.
Мы старались держать планку, но перекос в результатах, к сожалению, был. Могли пройти в финал Кубка России и бороться за титул. Сами разочарованы итоговым результатами. Но на сегодняшний день команда формируется. При правильных шагах, с точки зрения трансферов, мы будем ставить в дальнейшем более амбициозные цели и задачи. Конечно, мы хотим выигрывать матчи и завоевывать трофеи. Мы не хотим быть пятыми или шестыми.
— Может ли нынешний вектор клуба с упором на воспитанников и российских игроков позволить бороться за трофей?
Леонченко: Мы понимаем, в какой конкурентной среде мы находимся, и сколько остальные команды из пятёрки чемпионата потратили средств на усиление состава. Наша задача — сформировать лидерский костяк на долгие годы. Этот процесс становления мы не до конца закончили. Если в этот костяк будет возможность добавить ещё классных футболистов, в том числе российских — мы их добавим.
Что с новым контрактом Батракова?
— Ульянов: [Договоренность] очень близко. Переговоры завершаются.
— Агент Алексея говорил, что есть какая-то вещь, которая мешает продлению. Можете её озвучить?
Леонченко: Контракт — конфиденциальная информация, мы не можем озвучить детали. Алексей игрок «Локомотива», и мы уверены в продолжении сотрудничества дальше.
— Была информация, что зимой Батраковым интересовался «Вольфсбург». Было ли официальное предложение?
Леонченко: Нет. Все на уровне разговоров.
— Будет ли в новом контракте Батракова прописана сумма отступных для иностранных клубов?
Леонченко: Это тот вопрос, о котором все хотят знать. Когда мы подпишем, то что-то расскажем, а что-то оставим внутри. Сам контракт — конфиденциальная информация.
— Как правильно выстроить финансовые отношения с Батраковым? С одной стороны, он — ваш воспитанник, провёл яркий, но пока лишь один сезон. С другой — ему явно нужно повышать условия.
Леонченко: Сейчас у нас полностью сбалансированная финансовая система. Если ты играешь в основном составе и даешь результат — неважно, сколько тебе лет — ты должен получать соответствующую зарплату. Мне кажется, у нас это получается. В том числе и по Батракову мы не видим никаких серьёзных проблем.
Что с трансферами?
— Зимой «Локомотив» активно искал нападающего, «футбольного киллера», как вы говорили. Насколько команде его не хватило весной?
Ульянов: Вероятно, не хватило настолько, чтобы взять трофей. Если бы у нас был еще один качественный нападающий — тот, кого мы не смогли пригласить из-за высокой стоимости — возможно, поборолись бы. Были варианты с качественными игроками, но они cтоили больших денег.
— Большие деньги — это сколько?
Ульянов: 10 миллионов.
— Были новости про интерес «Локомотива» к Даку. Если тренер говорит, что ему такой футболист подойдет, но он стоит 10 миллионов — вы сразу отметаете вариант? Или подумаете?
Леонченко: Отметаем сразу.
— Были сообщения, что «Локомотив» не будет выкупать Севикяна у «Ференцвароша». Правда ли это?
Ульянов: Правда. И продлевать аренду пока тоже не будем. Он уезжает в сборную, после чего в «Локомотив» не вернется.
— Были ли какая-то конкретика по Сулейманову от махачкалинского «Динамо»?
Ульянов: Да, конкретика была. Мы ждем от них официального оффера. Его уход летом вполне возможен.
— Те реалии, в которых оказался клуб, это надолго? Может ли случится, что через пару лет «Локомотив» снова сможет позволить себе дорогие покупки, как «Спартак», «Зенит», ЦСКА или «Динамо»?
Леонченко: Мы точно против подхода, который существовал в ряде клубов некоторое время назад, когда ты обеспечиваешь результат за счет дорогих приобретений и нерыночных зарплат, а клуб в результате находится под угрозой банкротства. Мы сейчас можем с вами вспомнить клубы, которые прекратили свою деятельность в последние годы.
Довольны ли в «Локомотиве» сезоном?
Леонченко: Конечно, мы как спортсмены, как люди, занимающиеся конкурентным делом, недовольны [итогом сезона]. Остался осадок, нам бы хотелось сделать шаг вперед — и в Кубке России, и в чемпионате.
Вы знаете, что хороший спортсмен от среднего тем и отличается, что хороший стремится победить каждый раз. Вот у него один трофей, другой, а он все равно хочет быть первым, хочет быть лучше по одному показателю и по-другому. И мы тоже хотим быть одними из лидеров, одним из локомотивов российского футбола — но не только по результату, но и по организации работы. И если мы говорим про то, как мы развиваемся как клуб, то здесь мы довольны. И не останавливаемся на достигнутом: обсуждаем, где можем прибавить, что сделать лучше. Здесь у нас еще много работы.