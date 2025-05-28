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Галактионов: не хотим быть пятыми или шестыми — хотим и завоевывать трофеи

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что железнодорожники жаждут завоёвывать трофеи.

Источник: Чемпионат.com

Напомним, «Локомотив» завершил сезон Российской Премьер-Лиги на шестом месте в турнирной таблице, набрав 53 очка.

«Давайте начнём с лета 2024 года. У нас по разным причинам произошло расставание с игроками, на которых мы рассчитывали. Было очень много скептиков. Но были уверены, что наша команда хорошо подойдёт к началу чемпионата, что касается функциональной подготовки.

Наша команда находится в очень ограниченном трансферном бюджете. То же самое касается ориентира на усиление команды иностранными футболистами. Наша концепция — это русские ребята в стартовом составе. Летне-осенний отрезок был очень хорошим. Против наших конкурентов мы показывали хорошее качество игры и хороший результат. А в играх, где нужно было показать класс, мы отдали очки. Я говорю про встречи с “Химками”, “Оренбургом”, “Динамо” Махачкала и так далее.

Если мы говорим о весеннем отрезке, когда у нас в составе могут выходить одновременно Погостнов, Раков, Годяев, Пиняев, — это всё равно какая-то нестабильность. Нестабильность в качестве, в принятии решений, были определённые перепады. Мы старались держать планку, но перекос в результатах, к сожалению, был.

Мы могли сыграть лучше, сами разочарованы итоговым результатом. Могли пройти в финал Кубка России и бороться за топ-5 в РПЛ. Но на сегодняшний день команда формируется, должна прогрессировать и при правильных шагах, с точки зрения трансферов, мы будем в дальнейшем ставить более амбициозные цели и задачи. Когда меня с днём рождения поздравляли первые лица российского футбола, все отмечали, и мне это очень приятно, что у нас уникальный проект, уникальная команда, где большое количество россиян, которые борются, конкурируют, составляют костяк российской национальной сборной. И на протяжении двух сезонов подряд в нашем составе был один из лучших игроков лиги — сначала Глушенков, а сейчас Батраков. Они развиваются в нашем составе, в наших требованиях.

Конечно, мы хотим выигрывать матчи и завоёвывать трофеи. Мы не хотим быть пятыми или шестыми, хотим побеждать!»— передают слова Галактионова корреспонденты «Чемпионата» Олег Лысенко и Илья Никульников.

Акрон
1:4
Первый тайм: 0:1
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 30
24.05.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Самара Арена, 7800 зрителей
Главные тренеры
Заур Тедеев
Михаил Галактионов
Голы
Акрон
Евгений Морозов
85′
Локомотив
Алексей Батраков
24′
Дмитрий Воробьев
(Александр Сильянов)
48′
Сергей Пиняев
(Дмитрий Баринов)
62′
Арсений Дмитриев
90+3′
Составы команд
Акрон
78
Александр Васютин
77
Константин Савичев
21
Роберто Фернандес
5
Алекса Джурасович
11
Жилсон Тавареш Беншимол
22
Йонуц Неделчару
35
Ифет Джаковац
46′
15
Стефан Лончар
71
Дмитрий Пестряков
46′
20
Артур Галоян
24
Артем Дзюба
77′
17
Солтмурад Бакаев
14
Владимир Хубулов
77′
69
Арсений Дмитриев
26
Родриго Эшковал
64′
19
Марат Бокоев
71′
Локомотив
22
Илья Лантратов
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
83
Алексей Батраков
23
Сесар Монтес
85
Евгений Морозов
83′
6
Дмитрий Баринов
9
Сергей Пиняев
83′
8
Владислав Сарвели
14
Никита Салтыков
50′
56′
27
Вадим Раков
10
Дмитрий Воробьев
83′
99
Тимур Сулейманов
93
Артем Карпукас
90′
38
Станислав Топинка
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
11
5
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
5
4
Фолы
12
3
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Машлякевич
(Россия, Москва)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Константин Аверьянов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти