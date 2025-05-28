Галактионов высказался о будущем Тикнизяна на фоне его резких высказываний в СМИ

Ранее футболист выразил недовольство количеством игрового времени и заявил, что попросит руководство клуба отпустить его в летнее трансферное окно.
«У Наира ещё год контракта. Если предложений, устраивающих клуб, не будет — он продолжит свои выступления за “Локомотив”. Если принесёт пользу, мы даже вправе предложить ему новый контракт с увеличением зарплаты. Никакого отрицания в отношении Наира у меня нет.
Были определённые спекуляции на предыдущей неделе в телеграм-каналах, которые опубликовали неверную информацию об отстранении Тикнизяна от тренировок. Наир работал целую неделю в общей группе. У него прекрасные отношения с партнёрами. Он недельный цикл отработал, но обратился к тренерскому штабу и руководству с просьбой не брать на матч в Самару, так как из-за случившейся ситуации его психоэмоциональное состояние было не на должном уровне.
Мы пошли игроку навстречу. Команда показала против “Акрона” хороший футбол и победила. Что касается, нужен игрок или нет, то если он у нас в обойме, конкурирует за место в стартовом составе и приносит пользу, то почему нет?» — передают слова Галактионова корреспонденты «Чемпионата» Олег Лысенко и Илья Никульников.
Заур Тедеев
Михаил Галактионов
Евгений Морозов
85′
Алексей Батраков
24′
Дмитрий Воробьев
(Александр Сильянов)
48′
Сергей Пиняев
(Дмитрий Баринов)
62′
Арсений Дмитриев
90+3′
78
Александр Васютин
77
Константин Савичев
21
Роберто Фернандес
5
Алекса Джурасович
11
Жилсон Тавареш Беншимол
22
Йонуц Неделчару
35
Ифет Джаковац
46′
15
Стефан Лончар
71
Дмитрий Пестряков
46′
20
Артур Галоян
24
Артем Дзюба
77′
17
Солтмурад Бакаев
14
Владимир Хубулов
77′
69
Арсений Дмитриев
26
Родриго Эшковал
64′
19
Марат Бокоев
71′
22
Илья Лантратов
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
83
Алексей Батраков
23
Сесар Монтес
85
Евгений Морозов
83′
6
Дмитрий Баринов
9
Сергей Пиняев
83′
8
Владислав Сарвели
14
Никита Салтыков
50′
56′
27
Вадим Раков
10
Дмитрий Воробьев
83′
99
Тимур Сулейманов
93
Артем Карпукас
90′
38
Станислав Топинка
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
11
5
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
5
4
Фолы
12
3
Офсайды
0
Главный судья
Александр Машлякевич
(Россия, Москва)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Константин Аверьянов
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти