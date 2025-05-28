Галактионов высказался о будущем Тикнизяна на фоне его резких высказываний в СМИ

«У Наира ещё год контракта. Если предложений, устраивающих клуб, не будет — он продолжит свои выступления за “Локомотив”. Если принесёт пользу, мы даже вправе предложить ему новый контракт с увеличением зарплаты. Никакого отрицания в отношении Наира у меня нет.



Были определённые спекуляции на предыдущей неделе в телеграм-каналах, которые опубликовали неверную информацию об отстранении Тикнизяна от тренировок. Наир работал целую неделю в общей группе. У него прекрасные отношения с партнёрами. Он недельный цикл отработал, но обратился к тренерскому штабу и руководству с просьбой не брать на матч в Самару, так как из-за случившейся ситуации его психоэмоциональное состояние было не на должном уровне.



Мы пошли игроку навстречу. Команда показала против “Акрона” хороший футбол и победила. Что касается, нужен игрок или нет, то если он у нас в обойме, конкурирует за место в стартовом составе и приносит пользу, то почему нет?» — передают слова Галактионова корреспонденты «Чемпионата» Олег Лысенко и Илья Никульников.