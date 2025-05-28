Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Еврокубки
22:00
Бетис
:
Челси
Все коэффициенты
П1
4.66
X
3.56
П2
1.93
Футбол. Зарубежный
завершен
Венеция
2
:
Ювентус
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Удинезе
2
:
Фиорентина
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Торино
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Лацио
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Атлетик
0
:
Барселона
3
П1
X
П2

Геннадий Орлов: Карпин и Черчесов не выигрывали РПЛ тренерами, а Мусаев — смог!

Российский комментатор Геннадий Орлов высказался о победе «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге.

Источник: Чемпионат.com

«С Ивичем они лидировали в чемпионате. Его замена посреди чемпионата была риском. Как выяснилось, Галицкий предвидел, угадал — молодец! Он Мусаева возвратил, и сам тренер вырос. Ведь самое главное — это организация игры. А в “Краснодаре” все, каждый на своём месте, выполняли тренерские задания. А про нацеленность и мастерство Кордобы что говорить? Как хорош Сперцян! В этом всём рука Мусаева мощно прослеживалась. Здесь нет такого, что кто-то из игроков вытащил всех, — это команда выиграла. Команда тренерская.

Я ещё чего боялся: будет ли Мусаев авторитетом для того же Кордобы, других иностранцев? А он своими тренировками, отношением к футболу доказал, что его нужно уважать. Это же всё внутри команды происходит. И они уважали, играли за тренера. Сколько у нас тренеров — Черчесов, Карпин и многие другие — ни разу не были чемпионами страны, а он-то уже стал! В его биографии и послужном списке красными буквами написана строка: тренер чемпионов. Молодец!» — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.