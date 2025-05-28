«Рубин» продлил контракт с 38-летним Олегом Ивановым

«Рубин» продлил контракт с полузащитником Олегом Ивановым. Новое соглашение рассчитано до лета 2026 года", — написано в сообщении клуба.
В сезоне-2024/2025 чемпионата России 38-летний Олег Иванов провёл 10 матчей. Также на его счету две игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.
«Рубин» завершил чемпионат России на седьмом месте. Команда Рашида Рахимова набрала 45 очков за 30 матчей. Чемпионом страны впервые в истории стал «Краснодар», заработав 67 очков за аналогичное количество игр.